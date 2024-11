Afragola, ragazzo dà fuoco all’auto della zia dell’ex, la vettura esplode sotto casa: il video La donna era riuscita ad allontanare la nipote dai soprusi del ragazzo, che ha deciso di vendicarsi: la violenza del ragazzo è stato ripresa dalle telecamere della zona e il video pubblicato sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Voleva vendicarsi di quella donna che aveva allontanato da lui la nipote, convincendola a troncare la relazione. E così un ragazzo si è presentato sotto casa della donna, la zia della sua ex fidanzata, ha cosparso la sua automobile con del liquido infiammabile e ha appiccato il fuoco; la vettura, poi, è esplosa. Accade ad Afragola, nella provincia di Napoli: l'episodio incendiario è stato filmato anche dalle telecamere di videosorveglianza poste in strada e poi pubblicato sui social anche dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Stando a quanto ricostruito, la donna avrebbe convinto la nipote a interrompere la relazione sentimentale con il ragazzo, che la maltrattava e la opprimeva, ricevendo per questo minacce. Allora, lo scorso 26 novembre, in piena notte, il giovane si è recato sotto casa della zia della ex con una bottiglietta piena di liquido infiammabile, che ha cosparso sul cofano della vettura, dandogli fuoco; l'automobile è poi esplosa, tutto, come detto, sotto l'occhio vigile delle telecamere poste in strada, che hanno immortalato la violenza.

"È chiaro che questo criminale deve stare in carcere ma i dubbi che questo si verifichi sono tantissimi. Innanzitutto chiediamo alle forze dell'ordine di proteggere la ex fidanzata e la zia perché la famiglia del giovane delinquente potrebbe attuare ulteriori ritorsioni da quello che si vocifera ad Afragola. Il ragazzo tra l'altro risultava avere già dei provvedimenti restrittivi per altri reati che ha tranquillamente violato. Non si possono attendere altri raid, il prossimo potrebbe essere un dramma. Qui la magistratura deve intervenire e le leggi vanno modificate. Piena solidarietà alla coraggiosa zia e alla ragazza che hanno avuto la forza di denunciare e vanno protette" ha dichiarato il deputato Borrelli.