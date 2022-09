Affluenza alle urne a Napoli: ecco i quartieri che hanno votato e quelli dell’astensionismo L’affluenza più bassa alla VII Municipalità di Secondigliano-San Pietro a Patierno (44.29%) e alla VI Municipalità di Barra-Ponticelli e San Giovanni (44.98%). La più alta al Vomero-Arenella (61.57%) e a Chiaia-Posillipo (58.34%). M5S partito più votato a Napoli. Solo al Vomero superato dal Pd.

A cura di Pierluigi Frattasi

È il M5S il partito più votato a Napoli città alle elezioni politiche 2022. Un voto dove ha pesato molto l'astensionismo. Solo il 49.68% degli aventi diritto si è recata alle urne per il rinnovo della Camera dei Deputati, ieri, domenica 25 settembre, pari a 361.709 preferenze espresse su 728.134, secondo i dati del Comune di Napoli, con tutte le 884 sezioni scrutinate. Un dato drammatico, se confrontato con il 60,52% delle scorse elezioni politiche del 2018. La Campania è terzultima per votanti in Italia, davanti solo a Calabria e Sardegna, complice anche il maltempo che ha scatenato sulla città una tempesta di fulmini e pioggia, con molte strade allagate, dalla Riviera di Chiaia a Bagnoli e Poggioreale.

I quartieri dove si è votato meno

Quali sono i quartieri di Napoli dove l'astensione è stata più alta? Per quanto riguarda la Camera, il dato peggiore è quello della VII Municipalità di Secondigliano-San Pietro a Patierno, dove i votanti sono stati il 44.29% (28.241 su 63.767). Segue la zona orientale con la VI Municipalità di Barra-Ponticelli e San Giovanni ferma al 44.98% (38.117 su 84.747). L'affluenza più alta, invece, è a Vomero-Arenella con il 61.57% (55.519 su 90.171), seguito da Chiaia-Posillipo, con il 58.34% (35.731 su 61.244). Nel mezzo, in ordine decrescente, Bagnoli-Fuorigrotta X Municipalità al 53,23% (40.073 su 75.287), la III Municipalità Stella-San Carlo Arena 36.110 su 74157 (48.69%), l'VIII Scampia 30.951 su 66.396 (46.62%), la II Municipalità di Avvocata-Montecalvario, 30.688 su 66.485 (46.16%), la IX Municipalità di Chiaiano 36.151 su 79.127 (45.69%), e la IV di Poggioreale 30.128 su 66.753 (45.13%).

M5S primo partito in città, Pd primo a Vomero-Arenella

I pentastellati raggiungono il 43,20% (150.454 voti), seguiti dal Pd col 15,97% (55.632 voti) e da FdI 12,34% (42.991 voti). Fi quarta col 6,43% (22.407 voti), con Calenda di Azione-Iv che si attesta al 5,98% (20.839 voti). Risultato deludente per l'ex sindaco Luigi de Magistris, che con Unione Popolare si ferma al 3,71% (12.916 voti). Mentre Verdi e Sinistra arrivano al 3,6% (12.525) e Luigi Di Maio, con Impegno Civico, deve accontentarsi del 2,12% (7394 voti). Molto bassa la Lega all'1,89% (6.566).

Se si analizza il voto nei quartieri, il il M5S domina in città con percentuali attorno al 50% e che sfiorano il 60% nella VII Municipalità di Secondigliano-San Pietro a Patierno (59,91%). Il Pd primo partito a Vomero-Arenella col 26,16%. Più combattuta la Prima Municipalità di Chiaia-Posillipo, dove M5S, Pd e FdI sono separati da una manciata di voti, rispettivamente 19,48%, 19,40% e 19,25%. E qui raggiunge il suo miglior posizionamento Calenda con Azione-Iv a 17,6%. De Magistris ottiene i migliori risultati al Vomero (5,24%) e al centro storico nella II Municipalità (5,67%).

I voti per quartiere