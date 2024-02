Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, l’11 luglio il primo volo EasyJet da Milano Malpensa Il primo volo per l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi l’11 luglio con l’arrivo di un volo da Milano Malpensa. Cinque le rotte EasyJet, c’è anche Londra Gatwick. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il primo volo all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi è previsto per l'11 luglio, con l'atterraggio di un aereo di EasyJet da Milano Malpensa. Sarà dunque questo il nuovo "battesimo" dell'impianto dopo quello del 2 luglio 2008 (anche in quel caso con l'arrivo del volo da Milano). Impianto salernitano che si trova tra i comuni salernitani di Bellizzi e Pontecagnano Faiano, a circa 20 chilometri dal capoluogo nella Valle dell'Irno.

Cinque le rotte EasyJet: Milano, Londra, Basilea, Ginevra e Berlino

Saranno cinque le rotte di EasyJet disponibili: l'11 luglio l'arrivo del primo volo da Milano Malpensa, il 12 l'arrivo dei voli da Basilea, Ginevra e Berlino. Il 13 luglio l'atteso "sbarco" del volo da Londra Gatwick. A darne l'annuncio è stato Johan Lundgren, amministratore delegato di EasyJet. I nuovi collegamenti saranno funzionali sono in estate, con tre frequenze settimanali per Milano Malpensa e due frequenze settimanali per Londra Gatwick, Basilea, Ginevra e Berlino. Voli che si aggiungono a quelli di Volotea per Verona, Cagliari, Catania e Nantes (Francia), sempre dall'11 luglio.

Il volo Salerno-Milano come nel 2008

Per ironia della sorte, anche nell'inaugurazione del 2 luglio 2008 il primo volo dall'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi fu quello di Milano Malpensa. Negli anni a seguire, però, l'aeroporto non riuscì a "decollare": a dispetto di buoni numeri proprio lungo la tratta Milano-Salerno, le rotte verso l'estero non ottennero i risultati sperati. Il "boom" avvenne nel 2011, con oltre 20mila passeggeri, cifra mai più raggiunta: mediamente, infatti, i dati Enac oscillavano tra i 2mila e i 3mila passeggeri annui. Alla fine, l'ultima compagnia rescisse anticipatamente il proprio contratto nel 2016 (in cui in tutto vi furono 4 voli e 141 passeggeri) e da allora l'aeroporto cadde nell'oblio.

Nuovi lavori di ampliamento entro il 2026

"Abbiamo sempre creduto in Napoli e nella Campania, come testimoniano le nuove rotte e la continua crescita e gli investimenti di questi anni, tra cui l'ingresso nella nostra flotta basata a Napoli di due Airbus A320 NEO, aeroplani di nuova generazione grazie ai quali abbiamo ridotto le emissioni e l'impatto acustico", ha spiegato Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia. Roberto Barbieri, amministratore Delegato di Gesac, "il lavoro continua con la seconda fase del Piano di Sviluppo che prevede, fra gli altri investimenti, l'ulteriore allungamento della pista fino a 2.200 metri e la realizzazione del nuovo Terminal Passeggeri, previsto nel 2026".

Potenziate anche le rotte EasyJet da Napoli

Sempre nella giornata di oggi, con l'annuncio del 23esimo scalo italiano di EasyJet con l'aeroporto in provincia di Salerno, sono stati annunciati anche nuovi voli da Napoli Capodichino per diverse rotte, tra cui Nantes in Francia, e tre nuove rotte verso la Grecia: Sitia (sull'isola di Creta), Preveza (in Epiro, per raggiungere l'isola di Lefkada) e per Zante (nelle isole Ionie).