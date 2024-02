Aeroporto di Salerno, i voli iniziano ad aumentare: 4 nuove rotte per Italia ed estero in arrivo L’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi entrerà a pieno regime il prossimo primo luglio e già l’offerta diventa consistente: Volotea ha annunciato l’avvio di quattro rotte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Come annunciato qualche settimana fa, l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi diventerà operativo a partire dal 1° luglio 2024. E, a cinque mesi dalla sua attivazione, cominciano ad arrivare anche le prime destinazioni che si potrà raggiungere dallo scalo situato tra Pontecagnano e Bellizzi: la compagnia aerea spagnola Volotea ha infatti annunciato che saranno attivate quattro rotte dall'aeroporto di Salerno, sia in Italia che all'estero. A partire dall'11 luglio si potranno raggiungere Verona, Cagliari, Catania e Nantes, in Francia.

"Siamo molto orgogliosi di annunciare, per primi, l’inizio della nostra attività presso l’aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi. L’avvio delle operazioni dallo scalo salernitano rappresenta un momento importante per la Regione e per Volotea, e ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra offerta sul territorio" ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea.

"L’inizio dei voli all’aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi nei tempi indicati è il frutto di un grande lavoro strategico, infrastrutturale e commerciale. L’accordo con Volotea, nostro partner dal 2013, rappresenta infatti uno straordinario volàno per lo sviluppo turistico della nostra regione, sia per i flussi turistici in ingresso che in uscita. La riconoscibilità e l’apprezzamento della compagnia aerea spagnola, in Italia e all’estero, rappresentano un plus significativo per incrementare il volume dei passeggeri a Salerno, così come l’articolata offerta voli che vede i collegamenti nazionali per le isole e la rotta estera per Nantes, principale base di Volotea e meravigliosa città d’arte sul fiume Loira" il commento di Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, società che gestisce gli aeroporti di Salerno e Napoli.