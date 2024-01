L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi attivo dal 1° luglio 2024: arriva la conferma È arrivato l’ok dell’Enav – l’Ente che controlla il traffico aereo – per attivare l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi a partire dal 1° luglio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È (quasi) tutto pronto affinché l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi diventi operativo a tutti gli effetti e si possa atterrare e decollare dalle piste dello scalo aereo che si trova tra Pontecagnano e Bellizzi: la data fissata per l'attivazione dell'aeroporto è quella del 1° luglio 2024. Come rende noto Il Mattino, infatti, l'Enav – l'Ente che controlla il traffico aereo – ha dato il via libera ai decolli e agli atterraggi dall'aeroporto di Salerno.

Le opere di allestimento del piazzale per gli aeromobili e per la pista di volo sono già terminate, mentre restano da ultimare i lavori per alcune delle infrastrutture, come segnaletica e illuminazione. Inoltre, sono state già gettate le basi per il nuovo terminal per l'aviazione generale, che dovrebbe entrare in funzione nel 2026: fino ad allora, in aeroporto saranno utilizzate strutture già esistenti per imbarchi e check-in.

Come rivela ancora Il Mattino, nei primi sei mesi di servizio – quindi fino alla fine del 2024 – l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi dovrebbe accogliere circa 400mila persone, una media di duemila persona al giorno. L'entrata in funzione dello scalo salernitano, oltre a costituire uno snodo turistico importante per la Costiera Amalfitana e il Cilento – visitati, soprattutto d'estate, da migliaia di persone – dovrebbe contribuire anche ad alleviare la pressione sull'aeroporto napoletano di Capodichino.