video suggerito

Napoli, Notte Europea Musei 2024 con ingresso a 1 euro: l’elenco delle aperture Torna le Notte dei Musei, anche in Campania aperture straordinarie e costo simbolico di 1 euro: l’elenco di tutti i musei e parchi archeologici che aderiscono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna la Notte dei Musei, l'iniziativa promossa dal Consiglio d'Europa e dell'Unesco, che vedrà l'apertura in contemporanea in tutta l'Unione Europea dei musei che aderiscono all'iniziativa, con un costo simbolico di un 1 euro per il biglietto. Anche in Campania, come in tutta Italia, c'è stata una larga adesione: sabato 18 maggio, dunque, saranno aperti di notte anche monumenti del calibro dell'Anfiteatro Romano di Benevento e la Reggia di Caserta, oltre al Parco Archeologico di Ercolano e la Certosa di San Martino a Napoli.

Tutte le province della Campania avranno diversi luoghi di cultura a disposizione, per un sabato notte all'insegna della cultura. Di seguito, l'elenco pubblicato dal Ministero della Cultura, divisi per province:

Avellino

Atripalda: Museo del Palazzo della Dogana dei Grani e Area archeologica dell'antica Abellinum

Avella: MIA- Museo immersivo archeologico di Avella

Avellino: Carcere Borbonico

Mirabella Eclano: Parco archeologico di Aeclanum

Benevento

Benevento: Area archeologica del Teatro romano di Benevento

Montesarchio: Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino2024

Caserta

Alife: Museo archeologico nazionale dell'antica Allifae

Caserta: Reggia di Caserta

Maddaloni: Museo archeologico di Calatia

Santa Maria Capua Vetere: Museo archeologico dell'antica Capua e Mitreo

Santa Maria Capua Vetere: Anfiteatro campano

Sessa Aurunca: Antiquarium e Teatro romano di Sessa Aurunca

Succivo: Museo archeologico dell'Agro atellano

Teano: Museo archeologico di Teanum Sidicinum

Napoli

Bacoli: Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia

Capri: Certosa di San Giacomo

Ercolano: Parco archeologico di Ercolano

Napoli: Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Napoli: Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Napoli: Certosa e Museo di San Martino

Napoli: Palazzo Reale di Napoli

Napoli: Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli

Pompei: Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei

Salerno

Buccino: Museo archeologico nazionale di Volcei "Marcello Gigante" di Buccino

Sala Consilina: Museo archeologico di Sala Consilina

Salerno: Complesso monumentale San Pietro a Corte – ipogeo e Chiesa S.Anna