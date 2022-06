Adolfo Villani eletto sindaco di Capua (Caserta) al ballottaggio contro Fernando Brogna Adolfo Villani è stato eletto al ballottaggio nuovo sindaco di Capua (Caserta) col 52,11% dei voti; l’altro candidato, Fernando Brogna, si è fermato al 47,89%.

A cura di Nico Falco

Adolfo Villani è stato eletto nuovo sindaco di Capua: ieri si è concluso il ballottaggio nella cittadina della provincia di Caserta, col candidato che ha incassato 3.387 voti, pari al 52,11% dei consensi; l'avversario, Fernando Brogna, si è invece fermato a 3.113 voti, pari al 47,89% delle preferenze. Villani, 67 anni, era stato già sindaco di Capua negli anni '90 e nel 1995 era stato eletto consigliere regionale della Campania; esponente prima del Pci e poi dei Ds, negli anni è stato anche vice presidente della provincia di Caserta.

Al primo turno Villani aveva incassato il 34,82% dei voti, pari a 3.140 preferenze, col sostegno del Partito Democratico, di Movimento Capua in Opera, di Capua Benecomune, di Capua nel Cuore e del Movimento 5 Stelle; Brogna aveva invece ottenuto il 25,29% delle preferenze (pari a 2.280 voti), col sostegno di Fare Capua, Patto Popolare, Capua Felix, Insieme per Capua e Partito Animalista. Gli altri candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino erano Carmela Del Basso (20,78% con 1.874 voti) e Paolo Romano (19,11% con 1.723 voti).

Nella giornata di ieri, 26 giugno, l'affluenza al voto è stata del 45,42% degli elettori; dato sensibilmente più basso rispetto a quelli che avevano votato al primo turno, che erano stati il 63,48% degli aventi diritto del comune del Casertano. Prima di Villani la cittadina del Casertano era stata guidata da Luca Branco, eletto nel 2019; dopo poco più di due anni, nel settembre 2021, le dimissioni presentate da 9 consiglieri comunali avevano portato allo scioglimento dell'amministrazione e alla nomina del commissario prefettizio Luigia Sorrentino.