L’addio a Sergio Solli, l’attore totale: da Eduardo a De Crescenzo, da Vanzina a Woody Allen Una cosa ricorderemo più di altre di Sergio Solli: lo sguardo. Poteva essere schifato o mellifluo, ironico o amaro.

Sergio Solli, morto a 78 anni, cinquanta e più dei quali passati sui palchi dei teatri o davanti una telecamera, appartiene a quella categoria di artisti sui quali – così come scrisse una volta Titina De Filippo – si posò la magica «porporina» del genio di Eduardo.

Fu col commediografo, regista e attore caposaldo del Novecento italiano che deviò il corso della vita di Sergio Solli, avviato ad una carriera da parrucchiere per le signore di Chiaia, ritrovatosi poi nei panni dei mille personaggi eduardiani: dal signore Pastorelli nel "Natale in Casa Cupiello" televisivo del 1977 quello che aspetta il caffè prima di andasene a Pascale ‘o nasone nel "Sindaco del rione Sanità"

Solli non appartenne a quella categoria di artisti napoletani che sottolinearono ex post la severità di Eduardo. A Repubblica in una intervista di qualche anno fa spiegò:

Eduardo doveva essere severo, l’ho sempre apprezzato.

Ma fuori dal teatro era un pezzo di pane

Dieci anni di tavola-tavola, chiodo-chiodo con De Filippo, dalla metà degli anni Settanta fino all'ingresso degli Ottanta ma senza limitarsi a quello, operando da attore pieno, completo: cinema, teatro, televisione.

Magro, occhi azzurri, sorriso tagliente o buonissimo, alla bisogna poteva essere la carogna Casaluce in "Certi Bambini" dei fratelli Frazzi, il barone universitario trafficone di "Smetto quando voglio" di Sidney Sibilia o il pazzo al telefono in "No grazie il caffè mi rende nervoso" con Massimo Troisi.

Entrava nelle commedie di Vanzina, lavorava con Ezio Greggio e passava ai personaggi di Mario Martone. Attore totale. Amato dal pubblico perché, come disse Woody Allen che vide il suo provino e lo volle per "To Rome with Love" «è una faccia che non si dimentica».

Amato perché lo spazzino Saverio che «torna fra mezz'ora a passare la cera» e passa tempo a chiacchierare con il vicesostituto portiere nei due film "Bellavista" di Luciano De Crescenzo è uno dei personaggi più riusciti di quel cinema che negli anni Ottanta raccontò una Napoli non rassegnata alle brutture del post-terremoto e delle guerre di camorra ma che nonostante l'orrore usava la sua ironia per andare avanti.

Una cosa ricorderemo più di altre di Sergio Solli: lo sguardo. Poteva essere schifato, cattivo, mellifluo, ironico, amaro. Quegli occhi azzurrissimi, ingrigiti un po' solo dall'età tenevano dentro mezzo secolo di mestiere e chissà quante ore passate a osservare: persone, fatti, altri attori, registi, storie. Teneva dentro tutto e faceva uscire solo ciò che era necessario al personaggio. Artisti così nascono raramente.