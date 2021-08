Addio a Simona Pucciarelli, attivista dell’ambiente e guida turistica Lutto a Napoli per la scomparsa prematura di Simona Pucciarelli, morta a 47 anni a causa di un brutto male. Simona amava Napoli ed era conosciutissima in città non solo come guida turistica, ma soprattutto per il suo infaticabile impegno sociale e civico a sostegno della tutela dell’ambiente. Tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia per la grave perdita.

A cura di Redazione Napoli

Lutto a Napoli per la scomparsa prematura di Simona Pucciarelli, morta a 47 anni a causa di un brutto male. Simona amava Napoli ed era conosciutissima in città non solo come guida turistica, ma soprattutto per il suo infaticabile impegno sociale e civico a sostegno della tutela dell’ambiente. Tutti la ricordano per la sua gentilezza e generosità. Grande il dolore per la grave perdita e sono tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto che stanno arrivando in queste ore alla famiglia da parte delle istituzioni, delle associazioni civiche e di singoli cittadini che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Tra i tantissimi messaggi anche quello di don Maurizio Patriciello: “Anche tu, cara Simona Pucciarelli ci hai detto addio. Il cancro che non perdona ti ha portata via. Addio, Simona. E grazie per il tuo impegno per la nostra martoriata terra. Il Signore ti abbia in gloria”. Mentre l’ex assessore comunale alla Cultura Nino Daniele aggiunge: “Conoscevo Simona da quando era una ragazza. Era l’emblema della vitalità e di un intenso legame con la Città. La raccontava per farla amare e comprendere a chi non la conoscesse e sollecitava i nostri concittadini ai cambiamenti necessari. La sua vita così crudelmente breve è stata ricca di senso e di bellezza. Ha tanto dato. Con tanta determinazione e combattività”.

“Ti ho vista crescere – racconta Carmine Maturo – orgoglioso di averti conosciuta quando eri ragazzina, circa 35 anni fa. Era il tempo di Nea:gorá sugli spalti del Maschio Angioino, poi non ti ho mai persa di vista, felice della tua formazione professionale, sociale e della tua sensibilità ambientale. Questa notizia mi ha spezzato il cuore. Mi mancheranno i tuoi sorrisi e le lunghe passeggiate attorno e su e giù a Piazza Plebiscito mentre ci raccontavamo pezzi di vita e riflessioni sulla città. Mancherai a tanti e alla città”. E Rosario Stornaiuolo aggiunge: “Una tremenda notizia Simona Pucciarelli non è più con noi. Una donna coraggiosa che è riuscita a combattere a lungo contro un male terribile. Sempre allegra e piena di vita . Sempre in prima linea a fianco dei più deboli e a lottare in tutte le battaglie sociali. Ciao Simona ti voglio bene”.