Vannacci contestato a Napoli, scontri al corteo sul Lungomare: bloccato dalla Polizia

Scontri sul Lungomare di Napoli tra attivisti e Polizia al corteo di contestazione contro la visita del Generale Roberto Vannacci. Striscioni con la scritta "Cacciamolo" e "Napoli non ti vuole" sono apparsi durante la manifestazione in piazza del Plebiscito. Il Questore Maurizio Agricola aveva ordinato che il corteo non potesse raggiungere via Nazario Sauro dove Vannacci, candidato con la Lega di Salvini alle prossime elezioni Europee, è atteso alle ore 17,00 presso il circolo In Arte Vesuvio, per la presentazione del suo secondo libro "Il coraggio vince". Il Lungomare, per l'occasione, era stato blindato dalle forze dell'ordine, con diverse camionette e auto della Polizia di Stato che hanno chiuso la piazza. Ma il corteo si è spostato ugualmente verso il Lungomare dove ha trovato la Polizia in assetto antisommossa a bloccare il passo. Ci sono stati quindi degli scontri tra manifestanti e poliziotti.

Il corteo di contestazione in piazza del Plebiscito

La mobilitazione contro la visita di Vannacci a Napoli era stata annunciata negli scorsi giorni dagli attivisti dell'area antagonista di sinistra, in testa "Mezzocannone occupato" e da altre realtà del mondo lgbtq+. Il militare, autore di un libro best-seller dal titolo "Il mondo al contrario" pubblicato nel 2023, viene contestato per le sue controverse opinioni, in particolare quelle su omosessualità, su Benito Mussolini e sui bambini disabili a scuola.

A Cremona, la presentazione del libro di Vannacci che doveva tenersi domani è stata spostata fuori città, a Robecco d'Oglio, a circa 20 chilometri di distanza, per motivi di sicurezza. Vannacci ha commentato all'Agi: "È questa la democrazia degli antifascisti". A sostegno di Vannacci è sceso in campo il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: "Le sue parole sulla disabilità sono state volutamente fraintese".