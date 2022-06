Addio a ‘O Pa ‘o Pa, chiunque abbia vissuto il centro storico di Napoli lo ha conosciuto Morto all’età di 87 anni ‘O Pa ‘o Pa, al secolo Umberto Consiglio, storico mendicante di Napoli conosciuto da Chiaia al Centro Storico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Morto all'età di 87 anni ‘o Pa ‘o Pa, al secolo Umberto Consiglio, storico mendicante di Napoli e figura conosciuto da chiunque frequentasse il centro storico partenopeo. La sua figura era presente a Napoli almeno dagli anni Settanta, dai quartieri di Chiaia a quelli del Vomero, con una preferenza per la zona universitaria tra via Mezzocannone e piazza Bellini, e ovunque lo si poteva sentire ripetere "oppà, oppà" (qualcuno lo ha tradotto come «'o ppa' a mme'» ovvero «il pane a me» dal quale poi ha preso lo storico soprannome.

Sempre di compagnia, anche se non era particolarmente in grado di sostenere discorsi complessi, ma solo di ripetere filastrocche e versi, qualche anno fa ebbe un brutto decorso ospedaliero, finendo ricoverato al San Paolo di Fuorigrotta. Al pronto soccorso gli avevano riscontrato una brutta frattura alla gamba sinistra, correlata da un ematoma e una emorragia. Venne curato e salvato, poi dopo poche ore tornò a casa e per qualche tempo in giro lo si vide meno. Ma presto ritornò a girare tra i vicoli, a chiedere qualche spicciolo per il pane e recitare versi e filastrocche. Era diventato un'istituzione tanto che qualcuno, incrociandolo, gli chiedeva una foto.

Se n'è andato così, senza far rumore, a stretta distanza da un altro simbolo di Napoli, Valeria delle Sigarette, conosciuta anche come Giannina. Anche lei era una presenza fissa della vita notturna di piazza Bellini e dintorni, conosciuta da tutta Napoli e che, leggenda vuole, ispirò Pino Daniele per lo splendido brano "Chillo è nu buono uaglione". Due figure storiche di Napoli scomparse a breve distanza, ed entrambe ricordate dai più quasi fossero un monumento della città.