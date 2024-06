Addio a Margaret Cittadino, storica dirigente Cgil, lutto nel mondo sindacale a Salerno

video suggerito

Lutto nel mondo sindacale e della sanità salernitana per la morte di Margaret Cittadino, 70 anni, una storica dirigente sindacale della Cgil che oggi ricopriva il ruolo di coordinatrice dell'assemblea di Cittadinanzattiva e del Tribunale per i diritti del malato presso l'ospedale salernitano Ruggi D'Aragona. I funerali domani domenica 9 giugno 2024.

Antonio Capezzuto, segretario di Cgil Funzione Pubblica a Salerno scrive: «Margaret è stata una donna straordinaria che ha dedicato la sua esistenza alla difesa dei diritti dei lavoratori e dei malati, a difesa dell'universalità della sanità pubblica. Margaret è stata un faro di speranza per molti, un esempio di impegno e dedizione».

In una nota il Nursind Salerno esprime il suo cordoglio: «Ricorderemo sempre Margaret non solo per il suo instancabile impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori, ma anche per il segno indelebile che ha lasciato nel cuore di chi l'ha conosciuta. Margaret è stata una figura di riferimento, dedicando la sua vita alla Cgil e al Tribunale dei Diritti del Malato, sempre con una straordinaria empatia e rispetto per il prossimo. Il suo operato è un esempio luminoso per le nuove generazioni di sindacalisti, mostrando come l'azione sindacale debba essere rivolta all'interesse dei lavoratori e non alle proprie convinzioni personali o agli interessi di parte».