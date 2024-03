Addetta alla sicurezza Circum fa arrestare spacciatore con 10 kg di droga in stazione: l’Eav la ringrazia pubblicamente

Non ha avuto paura e, con sprezzo del pericolo, ha rincorso lo spacciatore e, allertando le forze dell'ordine, lo ha fatto arrestare: protagonista della storia è Anna (nome di fantasia), addetta alla sicurezza Eav nella stazione della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi, che sabato 16 marzo ha fatto arrestare un giovane che portava con sé 10 chili di hashish. E allora l'Eav e il suo presidente Umberto De Gregorio hanno voluto ringraziarla pubblicamente, dedicandole un messaggio:

Il coraggio di Anna ci ha consentito finalmente di smascherare uno spacciatore a Piazza Garibaldi con ben 10 kg di droga; Anna non si è voltata dall’altra parate, ci ha messo la faccia, ha fatto una corsa da atleta, saltato i tornelli, fermato il giovane spacciatore. La ho chiamata al telefono per ringraziarla e lei: “Presidente io amo questa azienda, vengo da CTP, ci metto il cuore, curiamola e preserviamola dai delinquenti”. Grazie Anna, a volte becchi un pugno in faccia o uno sputo per il difficile lavoro che fai, oggi hai la riconoscenza mia e di tutta la comunità EAV, dipendenti e pendolari