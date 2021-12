Ad Arzano scoperto un ambulatorio medico abusivo: c’era persino una sala operatoria Tre studi medici e una sala operatoria attrezzata con ferri chirurgici: un ambulatorio completamente abusivo è stato scoperto dai carabinieri ad Arzano, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Un ambulatorio medico completamente abusivo, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria, è stato scoperto dai carabinieri ad Arzano, nella provincia di Napoli: ad entrare in azione sono stati i militari dell'Arma della locale tenenza che, al termine delle operazioni, hanno denunciato la rappresentante della società che presta il nome all'ambulatorio medico abusivo, una donna di 26 anni.

Tre studi e una sala operatoria: così era strutturati l'ambulatorio abusivo

Come scoperto dai carabinieri durante la perquisizione, l'ambulatorio abusivo era strutturato come una regolare attività di questo tipo: all'ingresso c'erano, infatti, una sala per l'accettazione dei pazienti e una sala d'attesa; l'ambulatorio era poi dotato di tre studi medici, attrezzati con apparecchiature di diagnostica e con un lettino per effettuare visite ginecologiche. Grande la sorpresa dei militari quando hanno scoperto persino una stanza adibita a sala operatoria, attrezzata con un banco in acciaio inox, una bombola di ossigeno terapeutico, un armadietto pieno di medicinali, ferri chirurgici, fili di sutura e sterilizzatrici.

Al termine delle operazioni, l'intero ambulatorio, circa 170 metri quadri, è stato sequestrato; la 26enne, denunciata come detto alla competente Autorità Giudiziaria, dovrà rispondere di apertura e conduzione di un poliambulatorio medico senza la prescritta autorizzazione.