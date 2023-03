Acqua marrone dai rubinetti a Casalnuovo, arrivano le squadre della Gori Disagi per gli abitanti in diverse zone della città della provincia di Napoli. L’azienda idrica ha inviato i propri tecnici per le verifiche.

A cura di Pierluigi Frattasi

Acqua marrone dai rubinetti a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Da questa notte diversi cittadini hanno segnalato disagi in numerose zone, come Licignano, via rione Torre, Via Roma, via Giovanni Pascoli, viale dei Ligustri, corso Umberto e via Pigna. Il Comune di Casalnuovo di Napoli negli scorsi giorni aveva informato i propri concittadini di lavori sulle condotte idriche, ad opera dell'azienda Gori Spa. Interventi necessari ed indifferibili che si sarebbero tenuti nella giornata di venerdì 24 febbraio, dalle 14,00 alle 22,00, con sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Acqua marrone dai rubinetti, sorpresa a Casalnuovo

Ma da stanotte, a parecchi giorni di distanza dall'intervento, diversi abitanti, quando hanno aperto i rubinetti, hanno trovato con grande sorpresa l'acqua di colore marrone e con delle pietre all'interno. Sui social si è subito scatenata la polemica per i disagi patiti. C'è chi addirittura ha parlato di scene da “film horror”. Si tratta, in realtà, di un fenomeno abbastanza comune che può verificarsi dopo dei lavori sulle condotte dell'acqua e che ha di solito durata solo temporanea.

La Gori invia i tecnici

Nella zona, ad ogni modo, non sarebbero stati eseguiti lavori sulle condotte idriche nella giornata di oggi. La Gori, a quanto apprende Fanpage.it, non appena ha avuto notizia dei disagi patiti dalla popolazione, attraverso diverse segnalazioni, oggi pomeriggio ha inviato delle squadre di tecnici per approfondire cosa stesse accadendo e per verificare se i disservizi stiano continuando o si siano risolti. Il disservizio dovrebbe quindi essere risolto nelle prossime ore, se non dovessero emergere ulteriori problematiche.