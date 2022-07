Achille Lauro e Clementino all’ospedale Santobono per giocare con i bambini ricoverati Achille Lauro e Clementino al Santobono di Napoli per giocare e cantare con i piccoli pazienti. Il direttore Conenna: “Momenti come questi sono fondamentali come parte integrante dei percorsi di cura”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Achille Lauro e uno dei bimbi ricoverati

Achille Lauro e Clementino in visita all'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, per regalare un sorriso ai piccoli ricoverati. L'iniziativa dei due cantanti italiani è stata particolarmente apprezzata dai piccoli degenti, che si sono divertiti a trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, tra giochi e canzoni delle due popolari star italiane. Assieme a loro, anche i musicoterapisti dell’ospedale con pianoforte e percussioni, per un pomeriggio musicale vero e proprio, assieme anche ai genitori dei piccoli ed al personale sanitario stesso, che hanno seguito e plaudito all'iniziativa organizzata dall'ospedale.

Achille Lauro e Clementino al Santobono

Dopo aver cantato e suonato nei luoghi in comune dell'ospedale, i due si sono recati poi nei reparti dove sono ricoverati i piccoli che non possono lasciare le proprie stanze. "È stata una giornata ricca di attesa, di sorrisi e di emozioni per i nostri piccoli pazienti", ha spiegato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono-Pausilipon, "momenti come questi sono fondamentali perché sono parte integrante dei percorsi di cura". Anche Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, rispettivamente direttrice e presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon, hanno aggiunto che "Achille Lauro e Clementino, che ringraziamo per questa bellissima giornata, hanno compreso appieno il valore terapeutico dell’arte. Vedere l’emozione sui volti dei nostri ragazzi ci riempie il cuore". La visita dei due cantanti è stata organizzata in sinergia con l’azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono-Pausilipon e con la fondazione Santobono-Pausilipon, fa sapere infine il nosocomio napoletano.