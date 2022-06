Acerra, vandalizzata la statua dei martiri del nazismo inaugurata da Mattarella il 25 Aprile La denuncia di Europa Verde: “Offesa la memoria delle 88 vittime dei nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale”

A cura di Pierluigi Frattasi

Ad Acerra vandalizzato nella notte il monumento dedicato ai martiri del nazismo inaugurato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 25 Aprile scorso, in occasione della sua visita in Campania per la Festa della Liberazione. A denunciarlo sono il coportavoce cittadino di Europa Verde Acerra Rosario Visone e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: "offesa alla memoria delle vittime e a tutto il popolo acerrano".

Il monumento celebra le 88 vittime della strage nazista di Acerra del 3 ottobre del 1943, da parte delle truppe di occupazione tedesche. L'opera è stata inaugurata dal Capo dello Stato in occasione della sua visita del 25 aprile, durante la quale ha conferito la medaglia d'oro al Merito Civile al comune della provincia di Napoli. Si tratta di una delle maggiori stragi naziste avvenute in Campania dopo le Quattro giornate di Napoli.

Il monumento per le 88 vittime vandalizzato

"Nella nottata ad Acerra si è verificato un vero e proprio scempio, il monumento bronzeo celebrativo della Resistenza Acerrana inaugurato appena qualche settimana fa , in occasione della venuta del Presidente Mattarella , è stato oggetto di vandalizzazione , sono state divelte parti significative del monumento sito nel cuore di Acerra in Piazza San Pietro. Noi Di Europa Verde Acerra condanniamo il gesto incivile e vile , non è possibile che con tanti vigili e la videosorveglianza dei veri teppisti si impadroniscano della città! Nelle prossime ore ci attiveremo per ripristinare l' opera di così importante significato civico" denuncia il coportavoce cittadino di Europa Verde Acerra Rosario Visone.

"Vandalizzare questo monumento significa offendere la memoria e la gloriosa storia di Acerra e delle vittime di una ignobile strage nazista. Chi ha commesso questo scempio ha ucciso una seconda volta il popolo acerrano e si dovrebbe solo vergognare" dichiara il consigliere regionale di Euoropa Verde Francesco Emilio Borrelli.