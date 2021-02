Quando si dice un territorio letteralmente imbottito di rifiuti è difficile immaginare una fotografia più emblematica di quella che si è presentata davanti agli occhi degli abitanti del "Parco 900" nel quartiere Spiniello ad Acerra. Nella giornata di ieri (15 febbrario ndr) dopo le intense piogge degli ultimi giorni che hanno colpito Napoli e provincia, si è aperta una voragine in via Arafat all'interno del complesso residenziale "Parco 900", dall'avvallamento sono sbucati rifiuti interrati sotto al manto stradale. La causa della voragine, secondo i tecnici arrivati sul posto, è da attribuire alla rottura di una conduttura dell'acqua. Allarmati dalla visibile presenza di rifiuti, gli abitanti del "Parco 900", circa 100 famiglie, si sono riversate in strada. Si tratta, come è possibile vedere dalle immagini, di plastiche, probabilmente dei sacchi di colore bianco che potrebbero aver contenuto rifiuti di altro tipo. Sul posto sono giunti i tecnici inviati dai costruttori del complesso residenziale che hanno iniziato i lavori di riparazione. Ma l'allarme dei cittadini per la presenza dei rifiuti li ha portati a contattare la polizia municipale del Comune di Acerra che ha posto sotto sequestro l'area per ulteriori accertamenti.

Il complesso residenziale è stato costruito all'inizio degli anni 2000, pertanto è lecito immaginare che l'interramento di rifiuti sia avvenuto intorno agli stessi anni. Prima dello sprofondamento del tratto di strada di via Arafat non c'erano state altre avvisaglie che potessero far pensare agli abitanti che sotto ai loro piedi ci fossero dei rifiuti interrati. Il video del ritrovamento è stato girato da Alessandro Cannavacciuolo, attivista ambientale di Acerra che ha denunciato l'interramento dei rifiuti e che in passato si era occupato di alcuni abusi edilizi nella zona. "Aspettiamo che la magistratura faccia chiarezza – spiega a Fanpage.it – quello che è successo è sotto gli occhi di tutti e non può restare impunito". "Non ha alcun senso sequestrare l'area se poi non si provvede alla immediata bonifica. Il parco 900 è il fulcro del quartiere Spiniello. In quell'area ci abitano migliaia di cittadini che hanno tutto il diritto di dover vivere senza doversi preoccupare di potersi ammalare per colpa di criminali ambientali" conclude Cannavacciuolo.