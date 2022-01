Accoltellato in un autolavaggio di Caivano dove lavora: 29enne arrestato per tentato omicidio Il ragazzo è accusato di aver accoltellato un 53enne pakistano nell’autolavaggio dove lavora a Caivano.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della compagnia di Casoria e dai carabinieri della tenenza di Caivano. Il ragazzo è accusato di aver accoltellato un 53enne pakistano nell'autolavaggio dove lavora. L'uomo è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore con diverse ferite da armi da taglio sul corpo. Le indagini sono tuttora in corso e sono state affidate ai militari della compagnia di Casoria sotto il coordinamento della procura di Napoli Nord.

Secondo le prime ricostruzioni, l'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite scaturita per futili motivi. L'uomo sarebbe stato ferito su diverse parti del corpo all'interno dell'autolavaggio dove lavora. I carabinieri hanno visionato e analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza installate nell'autolavaggio e hanno ascoltato tutti i testimoni della scena (che sarebbero numerosi, stando a quanto si apprende). Grazie ai video e ai racconti, i militari sono riusciti ad acquisire sufficienti indizi per chiedere e ottenere l'arresto del 29enne. L'uomo è tuttora in attesa di giudizio presso il carcere di Benevento.