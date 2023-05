Accoltellato il figlio dei tiktoker Very e Sasy, la madre: “Gelosia contro di noi” Il 15enne accoltellato nel centro di Napoli è il figlio dei tiktoker Very e Sasy; secondo la madre sarebbe stato ferito per gelosia per la loro popolarità.

A cura di Nico Falco

È il figlio dei due tiktoker Very e Sasy il 15enne accoltellato sabato sera in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, nei pressi di piazza del Gesù; come responsabile è stato individuato un 13enne, che avrebbe sferrato i due fendenti al fianco del ragazzo presumibilmente al termine di un litigio. Il giovane, medicato in ospedale, è stato dichiarato fuori pericolo: la lama avrebbe intaccato l'intestino ma senza causare danni gravi, la prognosi è di 25 giorni.

Il 13enne, identificato dalla Polizia di Stato, è stato affidato ai genitori in quanto in età non imputabile e si dovrà attendere le valutazioni del Tribunale per i Minorenni. Nelle ore successive al ferimento la madre, sempre tramite TikTok, ha aggiornato sulle condizioni di salute del figlio e ha spiegato quali sarebbero, secondo lei, le motivazioni: il 15enne, dice, sarebbe stato accoltellato non per un litigio ma soltanto per gelosia, scaturita dalla popolarità dei genitori sul social network.

Sulla vicenda Very ha pubblicato numerosi video, diversi di questi sono stati poco dopo cancellati in seguito alle segnalazioni ricevute dagli utenti ma continuano a circolare ricaricati su altri account; la donna si è rivolta anche alla madre del 13enne accusato dell'accoltellamento, dicendo di non avere ricevuto nessuna chiamata da lei e insistendo sul fatto che avrebbe dovuto controllare il ragazzino prima di lasciarlo uscire di casa visto che era in possesso di un coltello.