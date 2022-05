Accoltellato dopo la partita di calcetto: 25enne finisce in ospedale a Napoli Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’aggressione sarebbe avvenuta a Chiaiano, periferia Nord della città: la sua versione è al vaglio degli inquirenti.

A cura di Valerio Papadia

Un giovane di 25 anni – S.D.D. le sue iniziali – è finito in ospedale questa notte a Napoli dopo essere stato accoltellato: i carabinieri stanno cercando di ricostruire la vicenda. Secondo quanto raccontato dalla stessa vittima ai militari dell'Arma, l'aggressione sarebbe avvenuta in via Gaetano Quagliariello, quartiere Chiaiano, periferia settentrionale della città: il 25enne sarebbe stato accoltellato al termine di una partita di calcetto, circa mezz'ora dopo la mezzanotte. Il 25enne è stato portato all'ospedale Cardarelli, dove i sanitari gli hanno riscontrato ferite da punta e taglio alla regione sacrale centrale e al fianco destro, giudicate guaribili in 10 giorni. Nel nosocomio partenopeo sono arrivati i carabinieri della Pattuglia mobile di zona della compagnia Vomero, che hanno ascoltato la testimonianza del giovane e hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.

Spari in via Foria, colpita un'automobile

Ancora a Napoli, in via Foria, lunga arteria che collega il centro alla zona della Stazione Centrale, nella serata di ieri, mercoledì 25 maggio, sono stati esplosi diversi colpi di pistola, che hanno generato il panico tra le persone presenti. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, due uomini, con i volti travisati dai caschi, sono arrivati in scooter e hanno cominciato a sparare all'impazzata: sette i colpi esplosi, sei dei quali hanno centrato una Smart. La vettura apparterrebbe a un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, che però ha negato si sia tratta di un raid contro la sua persona. La sparatoria, per fortuna, non ha provocato feriti: sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.