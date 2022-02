Accoltellata mentre aspetta l’ascensore, fermata la vicina di casa nel Rione Traiano Una 50enne ha accoltellato la vicina di casa in un palazzo del Rione Traiano, a Napoli; è stata denunciata e sottoposta a visita psichiatrica.

A cura di Nico Falco

Una 44enne è stata accoltellata in diverse parti del corpo ieri sera, 12 febbraio, mentre aspettava l'ascensore nello stabile in cui abita, all'interno del Rione Traiano, periferia occidentale di Napoli. I carabinieri, allertati dal 112, hanno bloccato una vicina di casa, una 50enne incensurata: la donna si sarebbe scagliata sulla vittima senza apparente motivo e, denunciata, è stata accompagnata in ospedale per una valutazione psichiatrica.

L'episodio, su cui sono in corso ulteriori accertamenti, è avvenuto intorno alle 23 in via Orazio Coclite. A scatenare la furia sarebbero stati motivi di gelosia, anche se i contorni risultano ancora poco chiari. La 50enne, in evidente stato di alterazione, avrebbe aggredito l'altra improvvisamente, mentre la vittima era da sola sul pianerottolo in attesa dell'ascensore. Le si sarebbe avventata contro brandendo un coltello da vicina e l'avrebbe colpita con vari fendenti ferendola alla testa, al torace e alle braccia. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia Bagnoli, che hanno individuato come responsabile la 50enne, residente nello stesso palazzo.

La donna è stata portata all'Ospedale del Mare per essere sottoposta ad una valutazione psichiatrica e capire se sia necessario un trattamento sanitario obbligatorio; è stata denunciata per lesioni personali aggravate. La vittima, invece, è stata accompagnata al Pronto Soccorso del vicino ospedale San Paolo, dove è stata affidata ai sanitari; i medici hanno riscontrato "ferite multiple da punta e taglio al capo, agli arti e sul tronco", è stata medicata e dimessa con una prognosi di 20 giorni, non è in pericolo di vita.