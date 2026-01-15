Accerchiato nella discoteca a Sorrento e scippato della collana d’oro da 5mila euro: un arresto dopo 3 mesi

La vicenda in una discoteca di Sorrento nell’ottobre del 2025. Oggi, i carabinieri hanno arrestato un 27enne a Castellammare di Stabia, incastrato da un tatuaggio; i complici sono, invece, ancora in via di identificazione.

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno arrestato, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, un uomo di 27 anni, gravemente indiziato di rapina aggravata, in concorso con altri soggetti, al momento ancora in fase di identificazione.

Le indagini, condotte per tre mesi dai carabinieri dell'Aliquota Operativa della compagnia di Sorrento e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno preso le mosse dalla denuncia della vittima della rapina, verificatasi in una discoteca di Sorrento il 26 ottobre del 2025. Stando a quanto riferito in sede di denuncia, durante la serata la vittima veniva improvvisamente accerchiata da un gruppo di persone che, dopo averlo spintonato, lo immobilizzavano, così che uno di loro potesse strappargli dal collo una catenina d'oro con pendente del valore di 5mila euro. La vittima, dopo lo scippo, veniva minacciata affinché non inseguisse l'autore della rapina.

L'uomo incastrato da un tatuaggio: sarebbe l'autore materiale dello scippo

L'attività investigativa dei militari dell'Arma, che si è avvalsa della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate sia all'interno che all'esterno del locale, ha permesso di identificare il 27enne arrestato oggi, che secondo gli inquirenti sarebbe, con elevata probabilità, l'autore materiale della rapina verificatasi tre mesi fa nella discoteca di Sorrento. Determinante, al fine dell'individuazione, è stato un tatuaggio sul collo del 27enne, notato dai carabinieri durante l'analisi dei filmati.