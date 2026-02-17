Accende il camino con l’alcol, investito dal ritorno di fiamma: è grave al Cardarelli

Un 80enne di San Potito Ultra (Avellino) è in gravi condizioni nel reparto Grandi Ustionati del “Cardarelli”: è stato investito dal ritorno di fiamma mentre accendeva il camino.

Un 80enne della provincia di Avellino è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale "Cardarelli" di Napoli, trasferito dal "Moscati": ha riportato ustioni profonde al volto, alle braccia e al torace a seguito di un incidente domestico mentre accendeva il camino; le sue condizioni sono strettamente monitorate dai sanitari. L'episodio è avvenuto nell'abitazione dell'anziano, a San Potito Ultra, comune irpino da poco meno di 2mila persone.

Secondo le ricostruzioni, l'uomo avrebbe utilizzato dell'alcol etilico per favorire la combustione, probabilmente spruzzandolo direttamente dalla bottiglia; sarebbe quindi stato investito in pieno dal ritorno di fiamma, che avrebbe causato le profonde ed estese ustioni. Il primo soccorso è arrivato dai vicini di casa, che hanno allertato il 118; l'uomo è stato inizialmente trasportato al "Moscati" di Avellino, dove ha ricevuto le prime cure ed è stato stabilizzato.

La valutazione delle sue condizioni, però, ha reso evidente la necessità di un centro specializzato: i medici hanno quindi disposto il trasferimento d'urgenza nell'ospedale napoletano, dove si trova il reparto Grandi Ustionati.