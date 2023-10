Abuso di alcol e droga sul Lungomare di Napoli: otto patenti di guida ritirate nel weekend Controlli serrati della Polizia di Stato, tra venerdì e sabato appena trascorsi, sul Lungomare di Napoli: otto patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol o droghe.

A cura di Valerio Papadia

Una vasta operazione per la guida sicura, voluta dal Ministero dell'Interno, quella che è andata in scena sul Lungomare di Napoli nelle serata di venerdì 13 e sabato 14 ottobre, nel weekend appena trascorso insomma. L'operazione, denominata "Drogometro", ha visto le volanti della Polizia di Stato posizionarsi nella fattispecie in Largo Sermoneta e in piazza Vittoria; nella serata di domenica 15 ottobre, invece, l'operazione si è svolta sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi della Barriera degli "Astroni".

Decurtati 85 punti patente

All'operazione hanno partecipato gli agenti della Polizia Stradale di Napoli e Nola, il personale medico-sanitario della Polizia di Stato, gli agenti della Questura di Napoli e quelli della Polizia Municipale partenopea: nel complesso, sono stati controllati oltre 110 veicoli e 250 persone. Durante i controlli, i poliziotti hanno fermato sei persone alla guida sotto l'effetto di alcol e due persone alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: per questo, otto persone sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria; a loro è stata ritirata la patente. Per le stesse violazioni sopracitate, sono stati complessivamente decurtati 85 punti patente.