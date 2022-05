Abusi sessuali sulla sorellina di 5 anni, processo sospeso: 2 anni di messa in prova Proceso sospeso per il 17enne di Marcianise accusato di abusi sessuali sulla sorellina di 5 anni: la Corte di Appello ha disposto la messa in prova per due anni.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Processo sospeso, messa in prova al posto del carcere: invece dei quasi 5 anni inflitti in primo grado, dovrà seguire un percorso riabilitativo di due anni il giovane di Marcianise accusato di abusi sessuali sulla sorellina di 5 anni; al termine del periodo, se l'esito sarà positivo, il reato verrà estinto. La decisione arriva dalla Corte di Appello di Napoli (sezione Minori), che ha ribaltato quanto disposto in precedenza dal Tribunale durante il processo di primo grado.

La storia risale a un paio di anni fa, la madre si era accorta degli abusi e, nel corso delle successive indagini delle forze dell'ordine; il ragazzo, che oggi ha 17 anni, aveva subito confessato ed era stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione. La richiesta della messa in prova era stata già avanzata durante il primo processo, ma i giudici non l'avevano accolta. L'avvocato Giuseppe Foglia, che assiste il giovane, ha presentato la richiesta anche alla Corte di Appello, che contrariamente a quanto deciso in precedenza ha optato per una "seconda possibilità" per l'imputato: non dovrà scontare il carcere, ma verrà collocato in una comunità per la messa in prova, con possibilità di vedere estinto il reato se al termine dei due anni avrà una valutazione positiva e quindi di non avere precedenti penali; in caso contrario, verrà nuovamente processato.

"Abbiamo fatto un bilanciamento – spiega a Fanpage.it l'avvocato Foglia – ci siamo chiesti che soggetto avremmo riconsegnato alla società a seguito di una semplice carcerazione e che soggetto avremmo potuto reimmettere in società dopo un percorso riabilitativo. E abbiamo ritenuto che la seconda scelta avrebbe portato a risultati migliori".