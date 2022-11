Abolizione del Reddito di Cittadinanza, a Napoli arriva Giuseppe Conte: evento a Scampia il 2 dicembre Giuseppe Conte a Scampia per la prima tappa del tour del Movimento Cinque Stelle contro l’abolizione del Reddito di cittadinanza.

Sceglie il quartiere di Scampia a Napoli per iniziare il suo tour contro l'abolizione del reddito di cittadinanza, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: sarà a Napoli, nel quartiere alla periferia Nord di Napoli venerdì 2 dicembre. L'appuntamento è in via Hugo Pratt, Parco Corto Maltese, alle ore 17.

Cosa accadrà? Una sorta di comizio dell'ex premier che però sarà preceduto da interventi di chi, grazie alla misura del Movimento 5 Stelle, ha potuto garantire alla propria famiglia dignità e sostegno.

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Micillo, spiega:

Difenderemo il Reddito di cittadinanza in Parlamento non soltanto per il Mezzogiorno ma per tutto il Paese perché gli italiani non possono essere costretti a scegliere tra mangiare e pagare le bollette.

Questo governo vuole eliminare l'unica misura che continua a salvare dalla fame centinaia di migliaia di famiglie e lavoratori che percepiscono stipendi miseri

A Napoli i Cinque Stelle hanno avuto uno dei migliori risultati elettorali d'Italia alle Elezioni Politiche di settembre 2022. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello fanno chiaramente capire che la polemica sarà anche locale: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato uno dei "nemici" della prim'ora del Rdc.