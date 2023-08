Abbonamenti gratuiti per gli studenti in Campania, a fine agosto le richieste Tutto pronto per la nuova campagna di abbonamenti gratuiti per gli studenti della Campania: sul portale UnicoCampania a fine agosto via alla richieste.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ripartono la campagna degli abbonamenti gratuiti per gli studenti della Campania: la Giunta Regionale ha approvato oggi la delibera che darà il via alla nuova campagna per gli abbonamenti gratuiti agli studenti per l’anno scolastico 2023/2024 ormai alle porte. "Un’azione che il governo regionale ripropone dal 2016 e che mira a sostenere il diritto allo studio e a promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico locale, configurandosi come uno degli interventi più qualificanti messi in campo dall’amministrazione regionale sul piano sociale e di sostegno alle famiglie", fa sapere Palazzo San Giacomo in una nota ufficiale.

Si tratta di una misura che ogni anno viene richiesta da circa 130mila studenti di tutta la regione: non solo chi dalla provincia si sposta verso Napoli, ma anche chi dalle altre province raggiunge il capoluogo più vicino per motivi di studio. Tantissimi quelli che ne usufruiscono proprio per andare e venire da Napoli ogni giorno, soprattutto studenti universitari. "Lo studente che ne fa richiesta ed in possesso dei requisiti avrà un abbonamento Casa-scuola/Università valido per tutto il periodo scolastico", fa sapere ancora la Regione Campania: abbonamenti che avranno validità fino al 31 luglio del 2024 per la tratta dal Comune di residenza dello studente richiedente a quello in cui ha sede l’Istituto Scolastico o l'Università, e sarà valido soltanto nei giorni feriali. Per la presentazione delle richieste bisognerà attendere fine agosto, quando sarà attivata la piattaforma sul sito di "UnicoCampania", dove si potranno compilare i moduli direttamente online e in poco tempo.