A Vico Equense dal 23 al 25 settembre l’evento “Pizza a Vico” con 100 maestri pizzaioli Dal 23 al 25 settembre la settima edizione di “La Pizza di Vico”, una festa dedicata al prodotto culinario italiano più famoso del mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Vico Equense torna l'evento "La Pizza a Vico": dal 23 al 25 settembre, con il patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e della Città di Vico Equense, si terrà la grande festa all'insegna del piatto più tipico della tradizione italiana e giunta alla settima edizione. Saranno 100 i maestri pizzaioli presenti, e 26 le pizzerie di Vico Equense coinvolte. La manifestazione si svolgerà tra Corso Filangieri, Via Roma , Corso Umberto, Piazza Umberto, Via mons. Natale, Via Vescovado, Largo dei Tigli, Terrazza don Mario Buonocore, Piazzetta Punta Mare, dalle 19 alle 24 del 23, 24 e 25 settembre. Il ricavato, fanno sapere gli organizzatori, sarà investito al netto delle spese in promozione del territorio ed in beneficenza.

"Pizza a Vico non è solo un evento, ma una vera e propria festa che celebra la nostra identità e che abbraccia e unisce tutta la nostra comunità", ha spiegato Peppe Aiello, sindaco di Vico Equense, "è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, radicata profondamente nella nostra cultura e nella nostra storia. Ogni anno, migliaia di persone si riuniscono nella nostra Città per celebrare non solo un prodotto eccezionale, che oggi è apprezzato e invidiato in tutto il mondo, ma anche l’arte e la passione dei nostri maestri pizzaioli. La loro dedizione e il costante affinamento delle tecniche rendono questa manifestazione unica e sempre più indimenticabile. Pizza a Vico", ha concluso il primo cittadino, "è il simbolo di una tradizione che vive, cresce e si rinnova, ma che resta sempre fedele alle sue radici. Un evento che ci rende orgogliosi e che porta con sé il calore, l’autenticità e la passione della nostra terra".

Le Pizzerie presenti all'evento Pizzerie a Vico

Aequa

Agriturismo Nonno Luigino

Agriturismo Tenuta l’Incanto

Al Buco

All’Angolo

Camillo Oste Verace

Cerasè

Cuore di Pizza

Da Cardone

Da Franco

Da Giovanni

Da Gighetto

Frate Cosimo

Il Casale del Golfo

Il Casale del Mirto

Il Covo del Buongustaio

L’Uliveto

Ma che Bontà

Mordi e Fuggi al Fosso

Pizza a Metro

Pizza Taxi

Oasi Saltimbocca da Baldino

Ristorante degli Amici

Terramia

Tigabelas

Titos