A Torre Annunziata i funerali di Antonio Morione, ucciso durante una rapina a Boscoreale

A cura di Nico Falco

Domani, 29 dicembre, nella chiesa dello Spirito Santo di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ci saranno i funerali di Antonio Morione, il 41enne ucciso durante una rapina la sera del 23 dicembre nella sua pescheria di Boscoreale. L'autopsia sul corpo del commerciante è stata eseguita oggi, la Procura di Torre Annunziata ha liberato la salma concedendo ai familiari di procedere per l'ultimo saluto; la cerimonia è stata fissata per le 16:30.

La sera del 23 dicembre Morione era con la famiglia nella sua pescheria, in via Giovanni Della Rocca. Si trovava all'esterno quando ha visto arrivare i rapinatori: erano in tre, due erano rimasti in automobile e il terzo, armato di pistola, è entrato nel negozio mirando all'incasso e puntando l'arma contro le ragazze. Il 41enne ha afferrato un coltello e ha squarciato le ruote della vettura, nel tentativo di mettere in fuga i malintenzionati; i due criminali in auto hanno ingranato la marcia e il terzo, nel raggiungerli, ha esploso quattro colpi di pistola verso il 41enne: una delle pallottole ha colpito Antonio alla testa, l'uomo è morto poco dopo, durante il trasporto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Verosimilmente la banda di rapinatori è la stessa che, soltanto una manciata di istanti prima, aveva già rapinato la pescheria "La Rosa dei Venti" di via Armando Diaz, che da "Il Delfino" dista appena 160 metri ed è di proprietà di Giovanni Morione, fratello della vittima. Le indagini sull'assassinio, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono affidate ai carabinieri della Compagnia locale. Alla manifestazione organizzata a Boscoreale per ricordare Antonio Morione si sono presentate soltanto una ventina di persone: un flop dovuto probabilmente al clima di paura che si respira dopo l'omicidio.