Arriva il cantiere del metrò a Secondigliano, quartiere nord di Napoli. Nei prossimi giorni partiranno gli scavi per il tunnel della Linea metropolitana Napoli Piscinola-Giugliano-Aversa, gestita dall'Eav (Ente Autonomo Volturno), ex Alifana. Per questo motivo, viale Regina Margherita chiuderà totalmente alla circolazione sia delle auto che dei pedoni fino a Natale. Il tratto interessato dai lavori è quello compreso tra i civici 103 e 99. Il Comune ha predisposto un piano traffico con percorsi alternativi per le auto. Mentre i pedoni potranno passare per via Cupa della Vedova direzione via del Cimitero – piazza Madonna dell’Arco.

Si tratta di lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex Alifana, oggi Linea metropolitana Napoli Piscinola-Giugliano-Aversa di Eav srl. Si prevede che l'intervento avrà un grande impatto sulla circolazione. Ma la strada deve essere chiusa per forza, sia a tutela della sicurezza pubblica e privata, sia per le difficoltà ad intervenire sul sottosuolo dove c’è una intricata rete di condutture di acqua, elettricità e gas, alcune non segnalate dalle mappe ufficiali dove si dovrà scavare il tunnel. Per realizzare le opere ferroviarie, quindi, bisognerà chiudere anche ai pedoni. Eav darà precedenza, comunque, ai lavori sui sottoservizi per ridurre al minimo l’impatto, in modo da ripristinare al più presto almeno il transito pedonale.

Il metrò è molto utilizzato dai cittadini dell'hinterland di Napoli per raggiungere la stazione Scampia della metro Linea 1, collega il capoluogo con l'area Nord e con alcuni comuni della provincia di Caserta. Il metrò Piscinola-Aversa è parte del sistema metropolitano regionale campano e sostituisce l'ex ferrovia Alifana bassa, che fu dismessa nel 1976. Fino al 2012 è stato gestito dall'ex Metrocampania NordEst, prima di essere incorporato nell'Eav. Il percorso è interamente sotterraneo ed è considerata la prima metropolitana interprovinciale costruita in Italia.