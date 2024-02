Carnevale a Napoli 2024, tutte le feste e le sfilate dei carri: dal Gridas a Masaniello Si terrà domenica 11 febbraio la sfilata dei carri allegorici del Carnevale del Gridas di Scampia. La mappa dei carnevali sociali per quartiere. In piazza Mercato il Carnevale di Masaniello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna il Carnevale del Gridas a Scampia. Tutto pronto per la tradizionale sfilata dei carri allegorici che quest'anno si terrà domenica 11 febbraio 2024, nel quartiere dell'area nord di Napoli. Un appuntamento ormai fisso della grande kermesse popolare carnascialesca – in vista del martedì grasso del 13 febbraio – alla quale prendono parte tantissime realtà del tessuto associativo partenopeo. Il corteo partirà attorno alle 10, da via Monte Rosa, dove ha sede il centro sociale Gridas, per arrivare in piazza Giovanni Paolo II.

Il tema della sfilata del 2024

La 42esima edizione del Corteo di Carnevale di Scampia ha come titolo «CORSI e RICORSI – Passato scordato Futuro negato ovverossia Memoria salvata Umanità ritrovata». "La storia che si ripete – recita la locandina dell'evento – non imparando dagli errori del passato, nonostante i “mai più” ripetuti come un mantra di circostanza. Le carte che si mischiano, colpevoli e vittime che si scambiano di ruolo in processi infiniti, salvati da ricorsi più che da atti e azioni concrete di tutela degli interessi collettivi di chi dovrebbe amministrare le città e le nostre vite. Occorre resistere, con la tenace costanza dei pappeci, per mantenere le fila della memoria e della ragione e ritrovare l’umanità cha salvi il tutto: persone e ecosistemi insieme".

Il percorso del corteo

Il corteo partirà alle ore 10:00 dalla sede del GRIDAS (Via Monte Rosa 90/b, Ina Casa, Scampia, Napoli), dopo l’esibizione dell’Orchestra giovanile Musica libera Tutti (prevista alle ore 9:30).

Il corteo proseguirà per via Monte Rosa, piazza Libertà, via Monte Rosa, via Monte S. Gabriele, via del Gran Sasso, via Monte Rosa, rione ISES (via Aldo Fabrizi, via Marcello Mastroianni, via Vittorio Parisi), via Pietro Germi, via Federico Fellini, via Arcangelo Ghisleri, via Bakù.

Alla rotatoria di via Arcangelo Ghisleri, i carri proseguiranno su via Bakù fino alla Piazza Giovanni Paolo II.

fino alla Piazza Giovanni Paolo II. Le murgas e il resto del corteo proseguiranno su Via Arcangelo Ghisleri fino al lotto P per poi raggiungere la Piazza da Viale della Resistenza.

fino al lotto P per poi raggiungere la Piazza da Viale della Resistenza. In piazza ci sarà lo smantellamento allegorico dei simboli negativi dei carri.

Il programma del Carnevale Sociale a Napoli

Il 42° Corteo di Carnevale di Scampia si inserisce nel più ampio Carnevale Sociale della Città Metropolitana di Napoli.

Sono previsti carnevali sociali:

Venerdì 9 febbraio 2024 – Mattina: MATERDEI – SANITA’ – GIUGLIANO IN CAMPANIA .

– Mattina: – – . Sabato 10 febbraio 2024 – Mattina: AFRAGOLA – CAPODIMONTE

– Mattina: Domenica 11 febbraio 2024 – Mattina: BAGNOLI – SCAMPIA



– Mattina: – Lunedì 12 febbraio 2024 – Pomeriggio: PIANURA



– Pomeriggio: Martedì 13 febbraio 2024 – Mattina: SOCCAVO – Pomeriggio: MONTESANTO – QUARTIERI SPAGNOLI – CENTRO STORICO.

A questi si aggiungono:



SALERNO : sabato 10 febbraio, pomeriggio.

: sabato 10 febbraio, pomeriggio. CASERTA: lunedì 12 febbraio, pomeriggio.

Il Carnevale di Masaniello in piazza Mercato

Ma non finisce qui. In piazza Mercato, infatti, è prevista l'organizzazione della seconda edizione del Carnevale di Masaniello, organizzato da Assogioca, Associazione Gioventù Cattolica. Anche in questo caso, l'appuntamento è per domenica 11 febbraio 2024, con gonfiabili, animazione, area giochi, trampolieri e mangiafuoco.