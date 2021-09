A Positano c’è Flying Fox, lo yacht più costoso al mondo: è di Jeff Bezos, mister Amazon Lungo 136 metri, lo yacht del patron di Amazon, l’uomo più ricco del mondo, è costato circa 500 milioni di dollari. Costruito nel 2019 nei cantieri di Lurssen, il Flying Fox è dotato di 11 mini-appartamenti, che possono ospitare fino a 25 persone, mentre sono 54 i membri dell’equipaggio a bordo.

A cura di Valerio Papadia

Sono tantissimi gli yacht – tutti enormi, tutti sfavillanti, tutti lussuosi – che si sono avvicendati nelle acque antistanti le coste campane in questa torrida estate del 2021 che sta per volgere al termine. E allora ecco che sul finale, a mo' di ultima suggestione pirotecnica, sempre la più rumorosa e luminosa, arriva il re degli yacht, il più lussuoso e il più costoso: stiamo parlando di Flying Fox, imbarcazione superlusso di proprietà – e come poteva essere altrimenti – dell'uomo più ricco del mondo, mister Jeff Bezos, fondatore di Amazon, avvistata in queste ore al largo di Positano, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana.

Flying Fox è costato 500 milioni di dollari

Lungo 136 metri, il Flying Fox è stato costruito nel 2019 nei famosi cantieri Lurssen, a Brema, in Germania. Il design esterno e degli interni, invece, è stato affidato a due prestigiosi studi di progettazione: Espen Øeino di Montecarlo e Mark Berryman di Lymington, Regno Unito. A ragione, il Flying Fox è considerato lo yacht più costoso al mondo: mister Amazon ha dovuto sborsare mezzo miliardo di dollari, 500 milioni, per averlo: a bordo dello yacht si trovano 11 mini-appartamenti, che possono ospitare fino a 25 persone, mentre i membri dell'equipaggio sono 54. Inoltre, piscina, Spa da 400 metri quadrati, tre cucine, quattro moto d'acqua e un tender che, da solo, costa il 10% dell'intera imbarcazione.

Jeff Bezos, fondatore di Amazon

Jeff Bezos e la sua creazione, Amazon, non hanno di certo bisogno di presentazioni. Nato negli Stati Uniti nel 1964, il patrimonio di Bezos, aggiornato da Forbes al 19 luglio del 2021, è di 205 miliardi di dollari, il che lo rende l'uomo più ricco al mondo. Bezos è anche fondatore e amministratore delegato di Blue Origin, società attiva nei voli nello spazio: proprio grazie alla sua azienda, lo scorso 20 luglio, il miliardario americano ha effettuato il suo primo viaggio nello spazio. Inoltre, possiede anche il Washington Post, uno dei più autorevoli quotidiani statunitensi.