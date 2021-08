A Portici vaccino anti-Covid senza prenotazione per over 12 da lunedì 30 agosto A Portici al via le prime dosi delle vaccinazioni anti-Covid19 senza prenotazione da 12 anni in su presso il Centro vaccinale del Palazzetto dello sport da lunedì 30 agosto 2021. Ad annunciarlo è il sindaco del comune vesuviano, Enzo Cuomo. Obiettivo aumentare la percentuale di copertura dei vaccinati, soprattutto nella fascia tra 12 e 19 anni.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Portici al via le prime dosi delle vaccinazioni anti-Covid19 senza prenotazione da 12 anni in su presso il Centro vaccinale del Palazzetto dello sport da lunedì 30 agosto 2021. Ad annunciarlo è il sindaco del comune vesuviano, Enzo Cuomo. L'obiettivo è completare la campagna di vaccinazione contro la pandemia del Coronavirus, aumentando la percentuale di copertura di immunizzati nella popolazione, visto che si scontano forti ritardi nelle vaccinazioni proprio nella fascia tra 12 e 19 anni.

"Al fine di consentire il completamento della campagna vaccinale nella Città di Portici – scrive il sindaco di Portici Enzo Cuomo – si comunica che da lunedì 30 agosto 2021 tutti i cittadini che abbiano compiuto i 12 anni di età e che ancora non hanno ricevuto la prima dose di vaccino, potranno presentarsi liberamente al Centro vaccinale allestito presso il Palazzetto dello sport. Il Centro sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16, mentre il sabato dalle ore 8 alle ore 12. Le vaccinazioni saranno eseguite nei limiti della disponibilità delle scorte di dosi a disposizione del Centro".

Sono circa 275mila gli studenti campani tra 12 e 19 anni che ancora non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, la maggioranza degli studenti, pari al 54%. Mentre circa 256mila (50%) hanno ricevuto una dose e 162mila (32%) hanno ricevuto due dosi. L'Unità di Crisi della Campania ha deciso di allestire camper sanitari delle Asl all’esterno delle scuole medie e superiori da settembre per vaccinare contro il Covid19 gli studenti da 12 anni in su che ancora non l’hanno fatto. I ragazzi potranno ricevere la somministrazione dei vaccini anche senza prenotazione.