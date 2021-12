A Portici i funerali di Michele Esposito, pizzaiolo morto schiacciato da un forno Oggi, 7 dicembre 2021, a Portici i funerali di Michele Esposito, pizzaiolo 41enne morto schiacciato da un forno in una pizzeria di Parabiago, nel Milanese.

A cura di Valerio Papadia

Lutto a Portici, nella provincia di Napoli, per la morte di Michele Esposito, 41 anni: il pizzaiolo è morto schiacciato da un forno in una pizzeria in cui avrebbe dovuto cominciare a lavorare di lì a qualche giorno a Parabiago, nel Milanese, lo scorso 4 dicembre. A Portici, cittadina di cui era originario, oggi, martedì 7 dicembre 2021, si svolgeranno i funerali del 41enne, nella chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio.

L'incidente in cui ha perso la vita Michele Esposito

Sabato 4 novembre, Michele Esposito si trovava in una pizzeria in via IV Novembre a Parabiago, nella quale avrebbe dovuto cominciare a lavorare una volta ultimati i lavori di ristrutturazione in corso. Il 41enne stava attendendo l'arrivo di un elettricista quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo è rimasto schiacciato dal forno per le pizze. È stato il proprietario a trovare il corpo di Michele sommerso dai calcinacci del forno crollato: quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per il 41enne non c'era più nulla da fare. Per fare luce sulla morte di Michele Esposito, la Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha aperto una inchiesta.

L'appello della sorella del pizzaiolo 41enne

La sorella del 41enne, tramite una lettera inviata a Fanpage.it, ha diramato un appello affinché si riesca a fare luce e a ricostruire gli ultimi giorni di vita di Michele Esposito. "Purtroppo, aveva fornito a me e mia madre un indirizzo incompleto e, quindi, non riesco a reperire informazioni per poter prendere i suoi oggetti personali ed i suoi abiti. Michele mi aveva raccontato di aver locato una stanza in una casa con altri ragazzi a Limbiate. L'indirizzo che ha fornito a noi familiari è via XXV Aprile ma non ci ha fornito il numero civico" scrive anche la sorella, che vorrebbe recuperare gli effetti personali del 41enne.