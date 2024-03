A Poggioreale staccata l’elettricità al campo nomadi: arrivava illegalmente dall’ex manifattura cotoniere L’operazione della Polizia Locale. Scoperto un campo nomadi in via Caramanico in un terreno comunale. Denunciati gli occupanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A Poggioreale staccata l'energia elettrica al campo rom di via Caramanico. Arrivava abusivamente dall'ex Manifattura Cotoniere, tramite un allaccio illegale. A fare la scoperta è stata la Polizia Municipale Unità Operativa San Lorenzo, guidata dal Comandante Gaetano Frattini, nell'ambito dei servizi di presidio e di controllo del territorio. Accertato che la proprietà del terreno era del Comune di Napoli si procedeva, a seguito colloqui con l’Autorità Giudiziaria, a denunciare gli occupanti delle strutture per i reati di furto d’energia, invasione di suolo pubblico e danneggiamento.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione per verificare l’esistenza di un campo rom in via Caramanico. Durante il sopralluogo, è stata constatata la presenza di quattro strutture in legno ed un’altra struttura in muratura. La struttura in muratura si presentava piena di masserizie e suppellettili che facevano pensare che la stessa fosse frequentata da senza fissa dimora. Per quanto riguarda le strutture in legno, è stata riscontrata la presenza di persone di origine rumena che si dichiaravano occupanti delle stesse. Da un’attenta perlustrazione, si notava la presenza di un cavo elettrico che dalle strutture si diramava verso l’edificio centrale dell’ex manifattura cotoniera.

Procedendo a ritroso e seguendo il cavo elettrico gli agenti sono quindi arrivati ad un interruttore magnetotermico fissato in maniera precaria ad una finestra al primo piano della manifattura che a sua volta era collegato mediante un cavo volante ad un palo ENEL in prossimità del mercato Caramanico. A questo punto gli agenti hanno richiesto l’intervento di una squadra dell’ENEL, la quale, giunta sul posto, ha constatato il prelievo fraudolento di energia attraverso un allaccio abusivo direttamene ad una cassetta ENEL senza alcuna presenza di un contatore. Accertato che la proprietà del terreno era del Comune di Napoli si procedeva, a seguito colloqui con l’Autorità Giudiziaria, a denunciare gli occupanti delle strutture per i reati di furto d’energia, invasione di suolo pubblico e danneggiamento. Sarà cura della polizia locale dare continuità all’azione di controllo del territorio al fine di garantire sicurezza e legalità sul territorio.