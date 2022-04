A Poggioreale scoperto centro massaggi cinese abusivo: lavorava senza autorizzazione sanitaria Il centro massaggi era sulla strada, con tanto di insegna: è stato chiuso dal Reparto Ambientale della Polizia Municipale. Multa di 7mila euro alla titolare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Chiuso un centro massaggi cinese completamente abusivo a Napoli, nella zona di Poggioreale, nei pressi del cimitero. L'attività era stata allestita in un locale di circa 50 metri quadrati, che si trovava fronte strada, con tanto di insegna all'esterno. All'interno c'erano poi tutte le attrezzature professionali. A scoprirlo il Reparto della Polizia Ambientale della Polizia Municipale di Napoli, guidata dal comandante Ciro Esposito. Ai controlli, però, è risultato che il centro massaggi era del tutto sprovvisto di autorizzazioni, sia amministrative che sanitarie. Oltre a non essere iscritto nemmeno alla Camera di Commercio. Un centro fantasma, insomma.

La titolare cinese multata per 7mila euro

La scoperta è avvenuta mentre la Polizia Ambientale era intenta ad effettuare dei controlli per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti da parte delle aziende e delle attività commerciali. La titolare, di nazionalità cinese, è stata sanzionata per circa 7mila euro, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'attività. Nonostante l'assenza di autorizzazioni per la professione, il centro svolgeva la sua attività in orari regolari la mattina e il pomeriggio. Al momento della verifica di passaggio durante il controllo dei rifiuti, all'interno del centro massaggi era presente una sola operatrice. Intanto, proseguono i controlli della Polizia Ambientale a Napoli, impegnata nelle verifiche su tutto il territorio cittadino sul corretto conferimento dei rifiuti, per contrastare il fenomeno delle discariche abusive illegali e degli sversamenti indiscriminati anche di rifiuti pericolosi e ingombranti.