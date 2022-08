A Napoli un murales in memoria di “O’ Ppà”, storico mendicante conosciuto da tutti Salvatore Iodice ha voluto omaggiare l’uomo, al secolo Umberto Consiglio, morto lo scorso mese di giugno a 88 anni: il murales sorge ai Quartieri Spagnoli.

A cura di Valerio Papadia

Chiunque abbia frequentato, più o meno assiduamente, il centro storico di Napoli negli ultimi 50/60 anni, allora si è imbattuto almeno una volta in Umberto Consiglio, storico mendicate della città, conosciuto e benvoluto, da tutti conosciuto però con il soprannome di "O' Ppà", mantra che pronunciava ripetutamente per chiedere "o' ppane", il pane, un obolo che gli consentisse di comprare, appunto, un tozzo di pane da mettere sotto i denti. Consiglio è scomparso lo scorso mese di giugno a 88 anni e allora ecco che, nei "suoi" Quartieri Spagnoli è oggi sorto un murales in sua memoria. Il ritratto di Consiglio è opera di Salvatore Iodice, figura importante per i Quartieri Spagnoli con la sua "Miniera", laboratorio con il quale cerca di togliere i ragazzi del quartiere dalla strada: "Non ho resistito. Questo personaggio è nell'immaginario di molti, addirittura scrittori e sceneggiatori hanno utilizzato la sua figura. Io a modo mio ed in suo onore ho voluto ricordarlo così" ha detto Iodice a proposito del ritratto a grandezza naturale che ha dipinto sullo stabile in cui Consiglio ha vissuto.

"Umberto Consiglio era conosciuto da tutti e parte integrante della memoria collettiva cittadina. Almeno una volta nella propria vita chi è nato negli ultimi 70 anni sul nostro territorio aveva avuto a che fare con lui. Ricordarlo e omaggiarlo mi è sembrata davvero una bella cosa" ha invece dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.