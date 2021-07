Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli tassisti abusivi litigano per i clienti, insulti e grida davanti ai passeggeri Lite tra tassisti abusivi a Napoli per trasportare i clienti. Due conducenti si scambiano insulti, grida e parolacce in strada, proprio davanti ai passeggeri. L’episodio viene immortalato anche nei video ripresi dai cellulari dei presenti. Non una bella immagine per la città che cerca di rilanciare il turismo dopo la crisi del Covid19.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lite tra tassisti abusivi a Napoli per trasportare i clienti. Due conducenti si scambiano insulti, grida e parolacce in strada, proprio davanti ai passeggeri. L’episodio viene immortalato anche nei video ripresi dai cellulari dei presenti. Non una bella immagine per la città, che sta faticosamente tentando di rilanciare il turismo dopo la crisi del Coronavirus che l’ha messa in ginocchio negli ultimi due anni. Il fenomeno cosiddetto dei "furgoncini e dei veicoli illegali" purtroppo è in costante aumento, con un vero e proprio boom registrato durante la pandemia. Tanti taxi illegali prendono d'assalto il Lungomare, piazza Vittoria e piazza Garibaldi. "A bordo di questi veicoli nessuna sicurezza – afferma Ciro Langella, consigliere delegato ai trasporti non di linea del Comune di Napoli – così come non c'è garanzia che siano rispettate le norme anti-covid19 che prevedono ad esempio la sanificazione periodica dei veicoli, il rispetto del distanziamento e quindi la capacità del veicolo per i passeggeri trasportati".

"Con il Covid boom di taxi illegali"

“Ormai i tassisti abusivi stanno dilagando in città – prosegue Ciro Langella – Un business che è aumentato enormemente con il Covid19. Tantissime persone si rivolgono a questi conducenti illegali per gli spostamenti in città, su vetture non autorizzate e non sottoposte a nessun controllo di sicurezza, esponendosi anche al rischio di contagio. Un fenomeno che aumenta in maniera esponenziale soprattutto di notte, nei giorni della movida, quando decine di giovani cercano di arrivare al centro storico o sul Lungomare dai quartieri di periferia o dall’hinterland. Il costo si può aggirare anche attorno a 5 euro a persona, molto più alto di quanto costerebbe prendere un taxi regolare e con tutte le garanzie di sicurezza”.