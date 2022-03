A Napoli sulle bancarelle bandiere dell’Ucraina assieme a quelle di Maradona e Argentina La causa umanitaria dell’Ucraina e le sofferenze del suo popolo, vittima della guerra, sono entrati nel cuore dei napoletani alla stregua dei suoi simboli più amati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto di Peppe Pace

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Napoli sulle bancarelle dei commercianti ambulanti spuntano le bandiere dell'Ucraina accanto a quelle del Calcio Napoli, di Maradona e dell'Argentina, da sempre amatissime dai tifosi, e non solo, azzurri. La causa umanitaria dell'Ucraina e le sofferenze del suo popolo, vittima della guerra, sono subito entrati nel cuore dei napoletani, alla stregua dei suoi simboli più amati, come appunto il Pibe de Oro, come dimostra la comparsa dei colori ucraini, azzurro e giallo, accanto a quelli tradizionali. Le bandiere dell'Ucraina, infatti, sono già apparse sulle bancarelle degli ambulanti nella centralissima via Toledo, la strada dello shopping più famosa del centro storico del capoluogo partenopeo.

Sulle bancarelle al Vomero le bandiere della pace

Bandiere e sciarpe arcobaleno per la pace e contro la guerra sono comparse ormai su tantissime bancarelle in tutta la città e fanno ormai parte del campionario degli ambulanti. Le bandiere arcobaleno si vedono sulle bancarelle anche al Vomero, all'incrocio tra via Luca Giordano, altra nota strada dello shopping del quartiere collinare, e Antignano. La Campania si è subito attivata per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina, allestendo, in collaborazione con la Prefettura e la Questura, i centri di accoglienza in città. Il centro della Mostra d'Oltremare accoglierà i rifugiati anche nel mese di aprile. Nel frattempo, la Regione Campania ha emanato un bando per stipulare convenzioni con gli alberghi per ospitare i profughi per il tempo dell'emergenza umanitaria, mettendo a disposizione un budget di 60 euro al giorno a profugo per vitto e alloggio.