A Napoli si vendono ancora i dvd falsi: sequestrati più di mille nel mercato della Maddalena

Nonostante l'avvento sempre più massiccio delle piattaforme e dello streaming, a Napoli sembra ancora fiorente il mercato dei dvd, almeno quello illegale: oltre un migliaio di dvd falsi è stato infatti sequestrato dalla Guardia di Finanza nel corso di un blitz nel mercato della Maddalena, a pochi passi da piazza Garibaldi e dalla Stazione Centrale. Nella fattispecie, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli hanno operato una serie di controlli nel mercato rionale, sequestrando migliaia di capi di abbigliamento contraffatti, tra cui quelli di note griffe di moda, nonché magliette del Calcio Napoli, oltre a 1.110 dvd riprodotti illegalmente e contenenti opere cinematografiche e musicali, in violazione del diritto d'autore.

Quattro persone sono state denunciate

Nel corso dei controlli, inoltre, i militari delle Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro un veicolo utilizzato per il trasporto e il deposito della merce contraffatta, che era già stato sottoposto a fermo fiscale. Infine, al termine degli interventi, i finanzieri hanno denunciato a vario titolo 4 persone, di cui 2 extracomunitarie, per contraffazione, ricettazione e vendita di supporti contenenti riproduzioni di opere musicali e cinematografiche abusive.

Tra coloro che sono stati denunciati c'è anche un uomo di origini gambiane, risultato irregolare sul territorio italiano e già destinatario di un provvedimento di allontanamento: l'uomo è stato pertanto accompagnato nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio in attesa dell'espulsione dal territorio nazionale.