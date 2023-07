A Napoli rimosse decine di auto abbandonate per strada: ci sono anche quelle dipinte di azzurro per lo scudetto Nella mattinata odierna, nel solo quartiere San Carlo all’Arena, gli agenti della Polizia Municipale hanno rimosso 21 veicoli abbandonati per strada. Scoperto anche un negozio che vendeva abiti contraffatti.

A cura di Valerio Papadia

Sono ormai quasi quotidiani, a Napoli, gli interventi della Polizia Municipale volti a rimuovere dalla strada i tantissimi veicoli abbandonati o sprovvisti della copertura assicurativa. Questa mattina, gli agenti dell'Unità Operativa Stella, nel solo quartiere San Carlo all'Arena, hanno provveduto a rimuovere 21 veicoli che erano abbandonati per strada. In particolare, gli interventi della Municipale hanno riguardato via Genovesi, via Nicolini, via Santi Giovanni e Paolo, via Gussone, via Marco Aurelio Severino; tra i veicoli rimossi anche alcune vetture dipinte di azzurro e utilizzate dai tifosi partenopei, nelle scorse settimane, per festeggiare il terzo scudetto del Napoli. I vigili hanno multato anche sei veicoli in sosta sul marciapiede.

Scoperto un negozio che vendeva abiti contraffatti

Durante i controlli, inoltre, gli agenti della Municipale, in via Pasquale Stanislao Mancini, a due passi dalla Stazione Centrale, hanno scoperto un negozio che vendeva abiti contraffatti. Quando sono entrati nell'esercizio commerciale, i vigili urbani hanno scoperto che il titolare, un 40enne del posto, era sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione per esercitare l'attività; inoltre, all'interno di 4 borsoni, gli agenti hanno scoperto circa 300 capi di abbigliamento falsi. Al termine dei controlli, l'uomo è stato denunciato per i vestiti contraffatti e multato per l'esercizio abusivo dell'attività.