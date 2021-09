A Napoli open day di vaccinazioni anti-Covid19 per over 12, studenti e prof dal 6 al 12 settembre Vaccinazioni anti-Covid19 senza prenotazione per studenti e operatori scolastici a Napoli con due giorni di open day, che si terranno la prossima settimana, mercoledì 8 e sabato 11 settembre, dalle 9 alle 18, nei tre hub vaccinali cittadini: Mostra d’Oltremare, Fagianeria di Capodimonte e Stazione Marittima. E da lunedì 6 a domenica 12 per tutti gli altri cittadini over 12.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vaccinazioni anti-Covid19 senza prenotazione per studenti e operatori scolastici a Napoli con due giorni di open day, che si terranno la prossima settimana, mercoledì 8 e sabato 11 settembre, dalle 9 alle 18, nei tre hub vaccinali cittadini: Mostra d'Oltremare, Fagianeria di Capodimonte e Stazione Marittima. Gli Open Day sono promossi dall’Asl Napoli 1 Centro, per dare la possibilità di ricevere la dose anche a chi fino ad oggi non ha potuto o non ha ancora scelto di vaccinarsi. Parte il progetto “W la scuola” per aumentare la copertura vaccinale nella popolazione scolastica in Campania. “Al di là dell'uso della mascherina e dell'igiene delle mani – commenta il direttore generale dell’Asl 1 Ciro Verdoliva – misure sempre necessarie, il vaccino è lo strumento giusto per fare in modo che tutti possano finalmente tornare alla vita”.

“Il nostro desiderio – aggiunge Verdoliva – in modo particolare, è in questo momento fare in modo che l'attività didattica in presenza possa riprendere senza intoppi. Per questo, per evitare che i nostri ragazzi siano costretti ad un altro anno di Dad, è importante la collaborazione di tutti: personale scolastico, studenti e famiglie”.

L’iniziativa fa parte delle azioni che l’Azienda Sanitaria Locale di Napoli ha messo in campo su preciso indirizzo del governo regionale nell’ambito della campagna di comunicazione “Vaccinarsi tutti per tornare alla vita” e che ha contribuito a fare della Campania una delle prime regioni per vaccinazione di quanti si sono registrati in piattaforma. Di seguito il calendario dettagliato: non è necessaria alcuna prenotazione.

Per l'intera cittadinanza gli open day sono non stop da lunedì 6 a domenica 12 settembre, dalle 9 alle 18, sempre nei tre hub vaccinali (tranne martedì 7 per quanto riguarda la Stazione marittima, dove ci si può recare lunedì 6 e poi da mercoledì a domenica). La somministrazione è garantita, per le prime e seconde dosi, anche presso i distretti sanitari, senza prenotazione, dalle 9 alle 16, dal lunedì al venerdì, per tutte le età a partire dai 12 anni.