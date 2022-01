A Napoli oltre 70mila 50enni no vax, l’Asl: “Vaccinatevi, il numero dei contagi è altissimo” A Napoli oltre 70mila over 50 anni non hanno fatto nemmeno la prima dose di vaccino anti-Covid19. L’Asl: “Vaccinarsi è un dovere”

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli oltre 70mila over 50 anni non hanno fatto nemmeno la prima dose di vaccino anti-Covid19. Lo comunica l’Asl Napoli 1 Centro, che lancia un appello: “Li aspettiamo per accompagnarli in quello che oltre che essere una scelta è anche un dovere”. Ieri in Campania si sono registrati 11.020 nuovi positivi su 81.450 tamponi analizzati in totale con un tasso di positività del 13,53%. I nuovi decessi sono stati 20. Numeri ancora molto alti, quindi. Mentre si registrano anche i primi casi di Variante Omicron2 in Campania, nella provincia di Napoli.

L'Asl: "Numero di contagi ancora altissimo"

Nell'Asl Napoli 1 Centro prosegue la campagna vaccinale: "I dati sono incoraggianti – spiega il direttore generale Ciro Verdoliva in una nota – e pian piano anche i genitori si stanno convincendo sempre più dell’importanza dei vaccini affollando sia i Centri vaccinali aziendali che le giornate vaccinali organizzate presso gli Istituti scolastici. La variante Omicron sembra essere meno virulenta, ma il numero dei contagi è altissimo e la vaccinazione resta una necessità per evitare che gli ospedali vadano in crisi".

Oltre 70mila over 50 non hanno fatto la prima dose

"La nostra speranza – conclude – è di avere un’adesione sempre più importante, per le terze dosi ma anche per i bambini nella fascia 5 – 11. Sin dall’avvio della campagna vaccinale abbiamo fatto tutto il possibile per rispondere alle richieste del territorio – dice Verdoliva – spero che i cittadini lo comprendano e ci aiutino con comportamenti responsabili e un po’ di pazienza se dovesse verificarsi qualche attesa. Un appello agli over 50, circa 70.000 non si sono sottoposti neanche alla prima dose, li aspettiamo per accompagnarli in quello che oltre che essere una scelta è anche un dovere".