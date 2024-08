video suggerito

A Napoli oltre 3mila ragazzi segnalati per evasione scolastica, il primato a Scampia Per 772 segnalazioni, che non hanno portato al rientro degli studenti, è stata interessata l’autorità giudiziaria. I dati diffusi dal prefetto Michele di Bari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Nel corso dell'anno scolastico 2023-2024 ci sono state, tra Napoli e provincia, 3.340 segnalazioni per mancata frequenza scolastica; di queste, 772 (il 21,7%) sono arrivate al vaglio dell'autorità giudiziaria perché i ragazzi non sono rientrati a scuola dopo l'ammonimento dei sindaci. I dati, relativi ai 92 comuni della città metropolitana di Napoli, sono stati diffusi dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, alla presenza. del parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, e di quello di Scampia, don Alessandro Gargiulo.

A Scampia il primato della dispersione scolastica

Il quartiere della periferia nord di Napoli è l'area in cui è stato registrato il primato sul versante della dispersione scolastica: il 4,33% di studenti non ammessi nelle scuole secondarie per mancata frequenza, percentuale che arriva all'8,67% nelle secondarie di secondo grado. A Caivano, invece, le segnalazioni per frequenza irregolare della scuola dell'obbligo nel corso dell'anno scolastico 2023-2024 sono state 112, inviate dai dirigenti scolastici all'amministrazione comunale; da queste sono partiti 79 ammonimenti alle famiglie e 11 segnalazioni all'autorità giudiziaria per la mancata ripresa della frequenza scolastica dopo il provvedimento del Sindaco.

Secondo il prefetto di Napoli, il decreto Caivano "ha funzionato benissimo perché, a differenza di qualche anno fa, le segnalazioni sono aumentate molto. Adesso il sistema va maggiormente accompagnato perché, se il dirigente scolastico segnala al sindaco la mancata frequenza e la famiglia fa poco, significa che lì dobbiamo potenziare la rete educativa anche per chi ha la responsabilità genitoriale".

Tra Napoli e provincia oltre 3mila segnalazioni

Nella città di Napoli le segnalazioni sono state 1.330 (178 arrivate all'autorità giudiziaria). Seguono Afragola (287 segnalazioni, 178 all'autorità giudiziaria), Giugliano in Campania (121 segnalazioni, 50 all'autorità giudiziaria). A Torre Annunziata, invece, le 80 segnalazioni non hanno portato al rientro dei ragazzi e sono state quindi tutte inviate all'autorità giudiziaria; al contrario, ad Arzano e a Casavatore sono bastate le segnalazioni dei dirigenti scolastici (rispettivamente 27 e 34).