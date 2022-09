A Napoli nave con 6mila tonnellate di grano ucraino, superati test radioattività e sicurezza É attraccata a Napoli la nave Nikiti II, con oltre 6mila tonnellate di grano ucraino; l’ok della Dogana dopo controlli su radioattività e sicurezza della merce.

A cura di Nico Falco

É attraccata oggi nel porto di Napoli la Nikiti II, che trasporta oltre 6mila tonnellate di grano ucraino; la merce è stata controllata dai funzionari delle Dogane, che hanno verificato sia l'eventuale radioattività, con esito negativo, sia la sicurezza della merce. La nave cargo, battente bandiera panamense, è partita dal porto ucraino di Reni ed è stata sottoposta ad Istanbul ai controlli previsti dall'accordo delle Nazioni Unite. Appena arrivata negli spazi doganali del porto di Napoli è stata oggetto di un'altra serie di verifiche svolte da un pool di esperti costituito da funzionari doganali e chimici e coordinato dalla Direzione Distrettuale Campania dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Tra i controlli, quelli sulla radioattività, che hanno dato esito negativo: come si legge in una nota, infatti, il pool ha subito verificato l'eventuale grado di radioattività utilizzando sofisticate apparecchiature mobili in dotazione e successivamente si è proceduto con il prelievo di alcuni campioni per il controllo qualità in laboratorio. Il grano ha superato anche le verifiche previste per la sicurezza della merce a tutela della salute pubblica.

Le operazioni che sono state svolte oggi a Napoli rappresentano il primo caso in Campania, anche se verifiche analoghe sono state già effettuate su imbarcazioni simili in altri porti italiani, a conferma dell'attenzione, si legge nella nota, "che Adm pone per la tutela dei consumatori attraverso ogni strumentazione e mezzo utile, ma anche il contributo dell'Amministrazione per la ripresa dei traffici commerciali con zone, come l'Ucraina, particolarmente sensibili a causa del conflitto in corso".