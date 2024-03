A Napoli nasce “Il vicolo delle donne” per l’8 marzo: i volti di 5 donne dipinti sui muri al centro storico Cinque volti, di cinque donne che hanno segnato la storia: questo il “vicolo delle donne” realizzato, proprio per la Festa delle Donne, nel centro storico di Napoli. I ritratti sono stati realizzati dall’artista Trisha Palma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un vicolo dedicato alle donne, persone che hanno segnato la storia, non soltanto quella italiana. A Napoli si inaugura oggi, 8 marzo, proprio in occasione della Festa delle Donne, un vicolo interamente dedicato ad esse: cinque volti, cinque donne dipinte sui muri di vicoletto Donnaregina, nel centro storico del capoluogo campano. Rita Levi Montalcini, Frida Khalo, Artemisia Gentileschi, Michela Murgia e Matilde Serao. L'iniziativa è stata voluta dall'associazione "Vicolo della Cultura" e da A&M Bookstore, mentre i dipinti, i ritratti delle cinque eminenti donne sui muri, sono stati realizzati dall'artista napoletana Trisha Palma.

"Ognuno di questi volti racconta storie di donne coraggio. Ho voluto che tra di loro ci fosse Matilde Serao la giornalista vissuta a Napoli e che fu la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano" ha raccontato Trisha Palma all'Ansa. Anche questa iniziativa rientra in un progetto di riqualificazione urbana: vicoletto Donnaregina, infatti, è il terzo vicolo del centro storico di Napoli che viene dedicato alla cultura, dopo via Montesilvano e vico Buongiorno. Durante la presentazione del "vicolo delle donne", verranno presentati altri progetti di decoro urbano.