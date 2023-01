A Napoli l’addio ad Antonella Fragiello, ex finalista a Miss Italia, tra palloncini bianchi e dolore Il ricordo del sindaco di Casoria: “Resterai per sempre giovane. Una figlia della nostra terra”. L’attrice Lucia Cassini: “Non smetterò mai di volerti bene”

A cura di Pierluigi Frattasi

Antonella Fragiello

Palloncini bianchi e commozione per l'ultimo saluto ad Antonella Fragiello, ex finalista a Miss Italia nel 2004, scomparsa prematuramente a 37 anni a causa di una grave malattia. Tantissime persone hanno voluto salutarla ieri, ai funerali che si sono tenuti alle ore 12 nella parrocchia di San Tommaso, nel quartiere napoletano di San Pietro a Patierno.

Raffaele Bene, sindaco di Casoria, città del Napoletano, ha voluto dedicarle un omaggio speciale: "Nel giorno dei funerali – ha scritto – voglio tributare un pensiero affettuoso ad Antonella Fragiello, una figlia della nostra Casoria che è andata via all'età di 37 anni per un terribile male che non le ha dato scampo. Molti la ricorderanno per la sua partecipazione all'edizione 2004 di Miss Italia nella quale arrivò in finale sognando la corona. Sarà per sempre giovane come coloro che ci lasciano troppo presto e io voglio immaginarla sorridente ed in un mondo di pace".

Il ricordo commosso a Napoli

Anche l'attrice Lucia Cassini ha voluto ricordare Antonella. Un legame molto forte, nato sul set di "Ischia Forever", dove l'ex miss ha interpretato il ruolo di sua figlia. "Ciao Antonella, sarai sempre con me – scrive Cassini – resterai la mia protagonista preferita…io e te sapevamo tutto e abbiamo lottato insieme…non smetterò mai di volerti bene,speciale bellissima e dolcissima". La storia di Antonella ha scosso tutta la comunità, non solo in Campania, di cui era originaria. A 19 anni partecipò a Miss Italia, e divenne finalista con il numero 54, conquistando il titolo di Miss Benessere Orogel. Mentre il titolo di Miss Italia andò poi a Cristina Chiabotto.