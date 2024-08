A Napoli la nave Life Support di Emergency: sbarcati 41 migranti salvati in mare

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Si sono concluse intorno alle 10.45 di questa mattina, giovedì 1° agosto, le operazioni di sbarco dei 41 migranti a bordo della Life Support, la nave di Emergency arrivata intorno alle 8.30 nel Porto di Napoli. I 41 naufraghi, tutti uomini, di cui tre minori non accompagnati, viaggiavano su una piccola barca in vetroresina e sono stati soccorsi dall'imbarcazione di Emergency nella notte del 29 luglio scorso, nella zona Sar della Libia, in pieno Mediterraneo Centrale.

"Dopo tre lunghi giorni di navigazione siamo arrivati a Napoli, il porto assegnato alla Life Support per lo sbarco dei naufraghi salvati con l'intervento di lunedì 29 luglio. In queste 72 ore, le persone soccorse hanno condiviso con noi le loro storie. Un uomo egiziano ci ha raccontato di essere fuggito dal suo paese, dove ha lasciato i genitori anziani, sia per le condizioni di repressione politica sia per le condizioni di precarietà economica in cui viveva con la moglie e i loro tre bambini piccoli. Spera di poter trovare un lavoro dignitoso in Italia e di poter ricongiungere la sua famiglia qui in Europa, in modo che possano accedere a servizi fondamentali quali la sanità pubblica" ha dichiarato Miriam Bouteraa, mediatrice culturale a bordo della Life Support.

Sullo sbarco dei 41 migranti è intervenuto, con una nota, anche il prefetto di Napoli Michele di Bari, che ha voluto ringraziare tutti gli enti e le istituzioni impegnati nelle operazioni di questa mattina al Porto di Napoli.