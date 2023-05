A Napoli la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil: oltre 300 bus da tutta Italia Manifestazione nazionale a Napoli organizzata da Cgil, Cisl, e Uil: palco alla Rotonda Diaz, osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’Emilia-Romagna.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il corteo partito da Piazza Vittoria. Foto / Fanpage.it

A Napoli è partito il corteo unitario organizzato da Cgil, Cisl e Uil, che chiede maggiori diritti per i lavoratori. Si tratta della terza dopo quelle di Bologna (6 maggio) e Milano (13 maggio). Presenti i tre leader dei sindacati Maurizio Lancini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl) e PierPaolo Bombardieri (Uil). Arrivati a Napoli circa 300 autobus, mezzi privati e treni speciali da Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia. Dal palco allestito alla Rotonda Diaz parlerà in primis una delegata del settore Sanità, poi un lavoratore del settore Scuola, per poi cedere il microfono a Landini, Bombardieri e Sbarra, sempre preceduti da altrettanti delegati.

Chiusa via Caracciolo per consentire il corteo, che ha attraversato piazza Repubblica nei pressi del consolato statunitense, le migliaia di manifestanti sono arrivate poi alla Rotonda Diaz dove è stato allestito il palco. Osservato anche un minuto di silenzio per le vittime delle alluvioni che stanno flagellando l'Emilia-Romagna. "Vogliamo coniugare il cambiamento del Paese e dell’Europa con il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, dei giovani e delle donne che in questi anni, anche a causa della pandemia e della guerra, sono invece peggiorate sia in Italia che in Europa", avevano detto in una nota i tre sindacati, che hanno anche spiegato nel dettaglio le proprie richieste: